アゼルバイジャン政府は５日、アルメニアを挟んだ飛び地ナヒチェバン自治共和国にイランから飛来した無人機が落下し、空港のターミナルビルが損傷して４人が負傷したと発表した。

アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は同日、「テロ行為だ」と非難し、軍に報復を指示した。

中東での戦火が周辺に拡大する懸念が高まっている。イランのアッバス・アラグチ外相は５日、アゼルバイジャンのジェイフン・バイラモフ外相との電話会談で無人機発射を否定した。

ナヒチェバンはイランの北側と接し、無人機が直撃した空港は国境から約１０キロ・メートルに位置する。アゼルバイジャン国防省によると、飛来した無人機は計４機で、学校の近くにも落ちた。

ロイター通信によると、アゼルバイジャンは攻撃を受け、イランと国境を接する南部の空域を１２時間閉鎖。貨物トラックによる国境通過も禁じた。

アゼルバイジャンは、イランを攻撃するイスラエルと関係が深い。アゼルバイジャンにとってイスラエルは原油の主要な輸出先で、武器や軍事技術の供給元でもある。