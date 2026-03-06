インスタグラムでまたも高難度ジャンプ公開

フィギュアスケート女子で2022年北京五輪銀メダルを獲得したアレクサンドラ・トルソワ（ロシア）は昨夏に第1子を出産。その後、驚異のジャンプを公開するなどフィギュアファンに驚きを与えている。5日にも自身のインスタグラムで4回転ジャンプの映像を公開。コメントが多数書き込まれた。

17歳で出場した北京五輪で銀メダルを獲得。その後2024年に19歳でロシアの男子スケーター、マカール・イグナトフと結婚。昨年8月には第1子が誕生している。産後まだ約7か月だ。

既に4回転ルッツなどの高難度ジャンプを決めて驚きを呼んでいたが、今回も両手を挙げた状態での4回転ジャンプを披露。見事に着氷も決まっている。

この映像に海外ファンからは「この投稿めっちゃヤバくない?!?!」「クイーン、愛してる！！」「あなたはフィギュア界で最も勤勉な女性だ」「4回転の女王」などと書き込まれていた。

ミラノ・コルティナ五輪の女子では4回転を決めた選手は不在。出産後の21歳の凄さが際立っている。



（THE ANSWER編集部）