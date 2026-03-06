MALIA.、ドバイでの親子ショットが話題「合わせ鏡のようにそっくり」「2人の美しさに見惚れる」
【モデルプレス＝2026/03/06】モデルのMALIA.が、3月5日までに自身のInstagramを更新。娘との親子ショットを公開した。
【写真】“4度の離婚”ドバイ在住43歳モデル「合わせ鏡のようにそっくり」美人娘と密着
◆MALIA.、娘との2ショット披露
MALIA.は「3月3日 女の子の日おめでとう」と祝福のメッセージ。「わたしにとって3番目の赤ちゃんは女の子だったから それ以来、雛祭りは特別な日」と明かした。「ごめんね、1日遅れちゃったけど ママからたくさんの愛を込めて」「そして今は、お嫁ちゃんも 可愛い孫娘も2人も増えたから、嬉しさも増し増し」と記し、娘との写真を複数枚投稿した。「写真はAliaがまだDubaiに暮らしていた時のもの ふたりとも髪の色が明るーい」と紹介し、娘と頬を寄せ合う仲睦まじいショットや船上で笑顔を見せる2人の姿が収められた写真などを披露している。
◆MALIA.の投稿に「合わせ鏡のようにそっくり」と反響
この投稿は「合わせ鏡のようにそっくり」「笑顔がキラキラで素敵」「2人の美しさに見惚れる」「憧れの親子関係」と反響を呼んでいる。
MALIA.は2001年に当時横浜FMの田中隼磨選手と結婚。長男を出産するものの2004年に離婚した。2005年には、格闘家の山本“KID”徳郁さんと再婚し、次男と長女をもうけるも2009年に再び離婚。2015年に、当時横浜FMの佐藤優平選手と再々婚したが、2017年3月に離婚した。その後、同年11月に元Jリーガーでファッションモデルの三渡洲舞人との結婚を発表。第4子となる男児を出産したが、2019年4月に離婚し、2022年にドバイへの移住を発表した。（modelpress編集部）
