かわにしみき、シール帳公開 恋人とのシール交換の様子に「やりとりが面白すぎる」「全部可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】美容系YouTuberとして活動するみきぽんことかわにしみきが3月4日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開した。
【写真】36歳美容系YouTuber「ほっこり」恋人とシール交換する様子
かわにしは「彼氏のシール帳が進化してた件」とつづり、恋人とのシール交換の様子を撮影した動画を投稿。かわにしの手元にはシール帳が2冊あり、人気キャラクター「ちいかわ」やキラキラとした立体感のあるシールなどがびっしりと貼られている。一方で恋人のシール帳は、力士同士の結婚や披露宴などをシールで表現するストーリー性を持たせた貼り方になっており、かわにしと恋人が力士のポーズなどについて語る微笑ましいやりとりも収められている。
この投稿は「ほっこり」「2人のやりとりが面白すぎる」「全部可愛い」「天才的」「めちゃくちゃ癒される」「手が綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳美容系YouTuber「ほっこり」恋人とシール交換する様子
◆かわにしみき、シール帳披露
かわにしは「彼氏のシール帳が進化してた件」とつづり、恋人とのシール交換の様子を撮影した動画を投稿。かわにしの手元にはシール帳が2冊あり、人気キャラクター「ちいかわ」やキラキラとした立体感のあるシールなどがびっしりと貼られている。一方で恋人のシール帳は、力士同士の結婚や披露宴などをシールで表現するストーリー性を持たせた貼り方になっており、かわにしと恋人が力士のポーズなどについて語る微笑ましいやりとりも収められている。
◆かわにしみきの投稿に「全部可愛い」と反響
この投稿は「ほっこり」「2人のやりとりが面白すぎる」「全部可愛い」「天才的」「めちゃくちゃ癒される」「手が綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】