サッカーＪ１・Ｃ大阪は６日、本拠地・長居球技場のネーミングライツが、ヤンマーホールディングスにより取得され、４月１日以降の新愛称が「ＹＡＮＭＡＲ ＨＡＮＡＳＡＫＡ ＳＴＡＤＩＵＭ（ヤンマーハナサカスタジアム」、略称「ハナサカ」となることを発表した。契約期間は２０２６年４月１日から２０３１年６月３０日までの５年３か月間。

同球技場は、１０年から１８年までは「キンチョウスタジアム」、２１年からは「ヨドコウ桜スタジアム」と呼称されてきた。「ヨドコウ桜スタジアム」のネーミングライツ契約については継続で協議を重ねたが、契約金の高騰など諸条件で折り合いがつかなかった。

Ｃ大阪の発表資料によると、新しいスタジアム名にある「ＨＡＮＡＳＡＫＡ」という言葉は、「人の可能性を信じ、挑戦を後押しする」というヤンマーに創業以来受け継がれる精神を象徴しているという。また、Ｃ大阪では育成サポートクラブ「ハナサカクラブ」を運営している。

４月１８日に開催される京都戦が、新スタジアム名称を記念したヤンマーサポーティングマッチとして開催される。