ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーがこのほど、よろず～ニュースの取材に応じた。人気長寿番組「朝だ！生です旅サラダ」（土曜、前8・00）では、入社1年目からロケコーナー「日本縦断コレうまの旅」を担当。また、現在放送中のドラマ「50分間の恋人」（日曜、後10・15）で女優デビューするなど、幅広く活躍している彼女が、番組に対する思い、エピソードなどを語った。



アポなしで取材交渉をする「コレうまの旅」の最初は不安の方が大きかった。「結構人見知りなので、知らない人に声をかけるっていうのが苦痛でしかなかったんですけど…。でも、しゃべりかけたら皆さん結構いい人だったりして、心を開いてくれた瞬間になんか面白いことを言ってくださったりとかするので」。心境にも変化が生まれ、「もう早くロケに行きたい感じなんです」と楽しさが上回っている。取材がきっかけで親密になり、プライベートでも足を運ぶ店もできた。



ヒロド歩美アナ、小西陸斗アナ、東留伽アナに続く4代目。担当するにあたり、先輩の食リポを全部見て研究した。「ヒロドさんは感性を大事にするというか、直感型みたいな感じで。小西さんは男性なので、結構ビジュアルで、いっぱい食べたり。東さんは描写が上手で、じっくりこう丁寧に説明して、最後こう決めせりふで締めるみたいな」。どれをまねることもなく、自分流で行くことを決意。「迷ったんですけど、今は友達の前で、ちょっとふざける時の感じでやったりとかはしますかね」。形が見えてきた。



ロケの行き先が決まったら、自分で情報を集める。その土地の有名な場所、名産品、旬の魚、果物…。ネットでも人気の店などを検索する。ただ、ロケ途中で町の人に聞いたところ、もっとおいしそうな店が出てきて、下調べしたものがボツになることも。「それらを捨てて、こちらに集中するみたいなこともあります」。気持ちを切り替えて、臨機応変に対応する。



何回も食リポを行うため、体調も整えるのも大切だ。「いっぱい食べるので、それまでに胃を広げて柔らかくして」。わんこそばに挑戦する時は、3日前から弁当を1回に2個食べ、1日5食にした。前日は夕食後にラーメンで締めるなど、フードファイターのように、胃袋を大きく広げるよう心がけた。結果、ヒロドアナの101杯、東アナの125杯を上回る128杯（かけそば8人前強）を記録。体重の変動はあまりないそうで「動いているからですかねえ」と話した。



担当した頃の司会は神田正輝、松下奈緒。現在は神田から藤木直人に代わっても、アットホームな雰囲気は変わらない。「旅サラダファミリーとか言いますけど、本当にファミリー感は強い番組だなって思いますね」。最初の頃が松下の女優オーラに圧倒されて、話しかけるのをためらっていたが、実際は違っていた。「根が関西の方がなので、『大仁田ちゃん、何やってんの～』とフランクな感じでおっしゃってくださって」。姉のような存在となっている。



ドラマ「50分間の恋人」で女優デビュー。「旅サラダ」と同じプロデューサーで、社内ですれ違いざまに「起用できないかと話になっていて」とオファーされた。「そんな急に…みたいな感じだったんですけど、私のポリシーとしては、与えられた仕事は断らないというのがあるので、とりあえずやってみようと」。チャレンジすることに決めた。



「旅サラダ」共演者の藤木、松下からは激励と温かいアドバイスをもらった。ほかにも、「ｎｅｗｓ おかえり」（月～金曜、後3・40）で一緒になる松尾諭からも「アナウンサーから役者をした時に、やりすぎちゃうところが多いので、全部こう抜くぐらいの気持ちで行った方がいいよ」と言われ、心構えもできた。



演じることによって、本業に役立つこともあった。「アナウンサーとしての間の取り方と、演技としての間の取り方、声のボリューム感が全然違うんですよ。そこから、俳優さんが担当しているナレーションをすごく聞くようになって。自分も表現の幅を広げていきたいですね」。先輩のアナウンサーからは「ナニワの田中みな実を目指して頑張ってください」と言われたそう。新たなドラマ出演については、「いや～、いや～」と首をかしげながら、「オファーがあれば」と冗談っぽく笑った。



◆大仁田美咲（おおにた・みさき）2000年9月23日生まれ、25歳。兵庫県出身。神戸大学卒業後、2023年にABCテレビ入社。「朝だ！生です旅サラダ」（土曜、前8・00）、「news おかえり」（月~金曜、後3・40）の月、火などを担当。ドラマ「50分間の恋人」（日曜・後10・15）にも出演。大学時代に全国の大学生・専門学校生の中から日本一を決めるミスコン「ミスユニバーシティ2020」で準グランプリに輝く。お酒が好きで日本ソムリエ協会が認定する日本酒の資格「SAKE DIPLOMA」を持つ。阪神タイガースの大ファン。



