今季からJリーグ参入となったレイラック滋賀のチームバスに大きな反響

J3・JFL入れ替え戦を制して今季からJリーグ参入となったレイラック滋賀FCにチームバスが誕生し、大きな反響を呼んでいる。

2012年からMIOびわこ滋賀として活動してきた同クラブは2023年に現在のクラブ名へと改称。昨季、JFLで2位となってJ3・JFL入れ替え戦に出場すると、アスルクラロ沼津に勝利して滋賀県初のJリーグクラブとなった。J初挑戦となる今季のJ2・J3百年構想リーグはここまで4試合で1勝1分（PK敗戦）2敗となっている。

そんな滋賀は3月5日に公式Xを更新し、滋賀交通株式会社とのゴールドパートナー契約の締結を発表。同時にチームバスの誕生を報告した。

黒を基調とした車体の側面にはチームカラーのブルーとパープルのラインが描かれ、クラブロゴと「WE ARE Reilac Shiga FC」の文字も刻まれた。待望のチームバスにファンからは「ついに」「ワクワクが止まりません」「めちゃめちゃイケてる！」「とんでもなくかっこいい」「シブい」「滋賀の未来がわくわくする」「J初年度にこのバスはすごい」「地元で期待されてる証拠」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）