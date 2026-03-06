スポーツ仲裁裁判所が発表

スポーツ仲裁裁判所（CAS）は現地時間3月5日、マレーシア代表が、7選手の帰化資格に関する偽造を行ったとされる件について、一部処分内容を軽減したものの12か月の公式戦への出場停止処分とした。

この件は昨年9月、国際サッカー連盟（FIFA）の懲罰委員会がマレーシア代表の7選手について、帰化書類の偽造があったとして12か月の「サッカー活動の禁止」という処分を下した。この件について、7選手は書類の偽造には関わっていないとしてCASへと持ち込んだ。そのため、処分は執行猶予状態になっていた。

CASではこの件について、FIFAの処分内容は概ね妥当だとした。一方で、処分期間は12か月のままだが、内容を「公式戦への出場停止」と裁定した。このため、選手たちは所属クラブでのトレーニングなどの活動を行うことは可能になった。

この出場停止処分は、実質的に履行された2025年9月25日から26年1月25日までと、裁定が下った翌日の26年3月6日からの合算になるという。

処分選手の中にはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場中のジョホール・ダルル・タクジムのDFジョアン・フィゲイレドも含まれているため、3月11日に予定されているサンフレッチェ広島とのラウンド16第2戦には出場できない。4日の第1戦では、スタメン出場して後半39分までプレーしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）