プレミアリーグの最新順位が公開された

イングランド・プレミアリーグはミッドウィークに第29節が各地で行われた。

アーセナルが3連勝で1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティに勝ち点7差をつけて首位を走る一方、同じくノースロンドンを本拠地とするトッテナムは悪夢の5連敗で降格圏と1差の16位となった。ファンは「プレミアってまじで魔境すぎるな」と驚いている。

2003-2004シーズン以来、22季ぶりのリーグ制覇に向けて突き進むアーセナルは日本代表MF三笘薫が所属するブライトンと敵地で対戦。前半9分にイングランド代表FWブカヨ・サカが挙げた1点を守りきって1-0で勝利した。これで3連勝。2つの引き分けを挟んで7戦負けなしと好調だ。

2位のシティはノッティンガム・フォレストと引き分け。3位マンチェスター・ユナイテッドと4位アストン・ビラも今節を落としたため、アーセナルが2位以下との差を広げる結果となった。最下位のウォルバーハンプトンに不覚を取った日本代表MF遠藤航所属のリバプールは、アストン・ビラとの上位対決を制したチェルシーと入れ替わる形で6位に順位を落としている。

下位では昨季ヨーロッパリーグ王者のトッテナムが、日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスにホームで1-3と敗れ、泥沼の5連敗。先月就任したイゴール・トゥドール新監督体制での3試合目となったが、初勝利はまたもお預けとなった。これで直近11戦勝利なし（4分7敗）で、ひとつ下の17位ノッティンガム・フォレストと降格圏の18位ウェストハムとの勝ち点差はわずか1となっている。欧州チャンピオンズリーグでは決勝トーナメントに進出しているチームだが、リーグでは厳しい状態が続いている。

順位表が公開されると、SNSのファンも反応。「まじでスパーズやばくね？？」「マジで降格あり得そう」「もはや別のチーム」「中位の密集具合がすごい」「これだからプレミアは面白い」「魔境プレミアリーグこわい」とコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）