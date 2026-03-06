文保景（ムン・ボギョン、26、LGツインズ）が満塁ホームランを放ち、シェイ・ウィットコム（28、ヒューストン アストロズ）は2打席連続でホームランを打った。韓国野球が豪快な本塁打4発で2026ワールドベースボールクラシック（WBC）初戦を勝利で飾った。

柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が率いる韓国野球代表は5日、東京ドームで行われた2026WBC1次ラウンドC組の初戦でチェコに11−4で完勝した。韓国がWBCの初戦で勝利したのは2009年大会以来17年ぶりだ。

韓国は特にWBCの初戦に弱い姿を見せてきた。2013年にはオランダに0−5、2017年には「伏兵」イスラエルに1−2で敗れた。2023年にはオーストラリアとの乱打戦の末7−8で敗れ、最初のボタンを掛け違えた。2006年にベスト4、2009年に準優勝と波乱を起こした韓国は、最近の3大会では初戦の黒星が響いて1次ラウンド敗退という屈辱を経験した。今大会の初戦はC組で最も戦力が劣るチェコが相手だったが、緊張感が漂っていた理由だ。

同日に行われたC組の台湾−オーストラリア戦では、セミプロ選手を中心に構成されたオーストラリア代表が韓国の最大ライバルに挙げられる台湾を3−0で破り、今大会最初の試合から番狂わせが生じた。柳志荽監督は「緊張感のある大会であり、多くの変数があることを改めて実感した。我々はミーティングで自分たちの残りの試合に集中していくことにした」と覚悟を表した。

文保景とウィットコムは代表チームの不安感をすぐにフェンスの外に吹っ飛ばした。5番打者で先発出場した文保景は金倒永（キム・ドヨン）の四球、李政厚（イ・ジョンフ）の安打、安賢民（アン・ヒョンミン）の四球ですべてのベースが埋まった1回裏一死満塁の場面で今大会最初の打席に入った。2ボール1ストライクからチェコの先発ダニエル・パディシャークが真ん中に投げたスライダーの失投を逃さなかった。飛距離130．5メートル、打球の速度178．2キロの大型アーチを描いた。文保景のバットにボールが当たった瞬間、二塁走者の李政厚は万歳を叫び、チェコは先発投手を降板させた。昨年のKBO（韓国プロ野球）リーグ統合優勝チーム、LGの4番打者が完ぺきに機先を制した。

5番打者の文保景の本塁打バトンは6番打者ウィットコムが受け継いだ。母が韓国人のウィットコムは韓国代表の招集を受けると「母が大喜びしている」と言いながら快く太極マークを付けた。WBCは父母または祖父母の国籍のうち一つを選択して参加できる。

ウィットコムは2023年のマイナーリーグ本塁打王の実力を2打席目から発揮した。5−0とリードした3回裏一死後、左翼フェンスを越えるソロ本塁打を放ち、6−3と追い上げられた5回一死一塁の場面でまた左翼スタンドに2打席連続弾となる2ランを打った。ウィットコムの本塁打で余裕が生じた韓国は8回二死からのジャマイ・ジョーンズの本塁打で勝利を確実にした。

この日、初戦先発という重責を担った蘇珩準（ソ・ヒョンジュン）は自身の役割を果たした。WBCは1次ラウンドで投手1人の1試合最多投球数を65球に制限している。50球超を投げた投手は義務的に4日間休まなければいけない。柳監督は信頼できる先発投手の蘇珩準がチェコ打線を50球以下の投球数で抑え、オーストラリア戦でも登板が可能になることを望んだ。

蘇珩準は42球で3イニングを終え、その期待に応えた。4被安打1四球2奪三振の無失点という結果だ。自分の役割を果たし、今後の韓国代表のマウンド運用にも余裕をもたらした。1勝した韓国は6日は試合がなく、7日午後7時に「ディフェンディングチャンピオン」で優勝候補の日本と1次ラウンド第2戦を行う。