2000年代を代表するお笑いネタ番組『エンタの神様』で大ブレイクした芸人の一人が、「スケバン恐子」こと桜塚やっくんだ。そのやっくんがかつて組んでいたコンビが、竹内幸輔との「あばれヌンチャク」（1999年結成〜2005年解散）。コアなお笑いファンの間では知られた存在だった。

幼児番組風コントで、スーツにメガネの“いい声お兄さん”を演じる竹内がブラックな歌を披露し、無邪気な子ども役のやっくんが戸惑いながらツッコむ──それが彼らの持ち味だった。「爆笑オンエアバトル」でも好成績を残し、活動は順調に見えたが、コンビは突然解散。やっくんはピン芸人へ、竹内は声優へと転身する。

なぜ彼は芸人を辞めたのか。元相方の大ブレイクをどう見ていたのか。その胸中を本人に聞いた。お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目）



今明かされる「コンビ解散」の理由とは――（写真：時事通信社）

やっくんとの付き合いは「劇団」

――お久しぶりです。竹内君が「あばれヌンチャク」をやってたころは、しょっちゅうお笑いライブとかで一緒になってたよね。

竹内 いまが2022年の3月だから、コンビ解散して芸人辞めてからもう17年ですよ。しかも振り返ってみれば芸人も5年しかやってないですからね。

――そんなに短かった？

竹内 1999年の10月にコンビ組んで芸人を始めて、2005年に解散してるんで。

――どこで知り合ってコンビを組んだの？

竹内 日芸（日本大学芸術学部）の同級生なんです。やっくんは俳優コースでした。僕は歌手志望で秋田から上京してきて、音楽系のコースだったんですけど、東京に来たら周りにバケモノみたいなすごいやつがいっぱいいて。すぐに歌手を目指すのを辞めちゃいました。そのころ、僕が高校時代に好きだった子が演劇やってたんですけど、そこの舞台をいろいろ見に行ってたら面白くて。僕も若かったので「劇団なら簡単に作れそうだな」って思っちゃって。

――その行動力はすごいと思うけどなあ。

竹内 そのときに、やっくんと作家さんと3人で劇団を作ったんです。やっくんとの付き合いはそこからですね。その前から同じ映画サークルにいて知ってはいたんですけど、たまに飲み会で会うくらいの関係だったので。

それで出演者を集めて公演をやったんですけど、がっつりの演劇というよりかは、お笑い寄りのミニコント集みたいな感じだったんです。そういう公演を何回かやってるうちに、やっくんから「ずっとこの劇団を続けていくより、ふたりでお笑いやってみないか？」って誘われたんです。

――やっくんはお笑い志向だったのかな？

竹内 どうなんですかね？ 日芸では俳優コースで、高校時代には少しだけジャニーズ事務所のレッスンにも通ってたみたいですけど。僕とコンビ組む前にはプロダクション人力舎の芸人養成所「スクールJCA」にも通ってたらしいので、たぶんお笑い志向だったとは思います。

お笑いコンビも、僕はやっくんとやった「あばれヌンチャク」だけですけど、やっくんからすれば僕が3人目の相方だそうです。それで、コンビ結成を了承してから2日後に劇団を解散しました。

デビュー1年目で「爆笑オンエアバトル」デビュー

――そこからいろいろ早かったよね。ライブに出たりテレビに出たり。

竹内 人力舎のライブ「バカ爆走」のなかに、オーディションに受かれば事務所を問わず出られる若手コーナーがあって。僕らは石井光三オフィス所属だったんですけど。1999年の10月にコンビ結成して、早い段階から出していただきました。そのライブに番組のスタッフさんが見に来てて、結成1年目から「爆笑オンエアバトル」に出してもらえたんです。2年目にはチャンピオン大会にも出させてもらいましたから。ほんと、バカ爆走のおかげですね。

現在ではあまり見かけなくなったが、2000年代後半くらいまでは、テレビやイベントの制作スタッフが新しい出演者を探すために小さな劇場にも足を運ぶことは珍しくなかった。あばれヌンチャクもその流れに上手く乗って、番組出演のチャンスを掴んだのだろう。

――学生時代からの友だちだし仕事も順調だったけど、ぶっちゃけた話、あまりコンビ仲はよくなかったよね？

竹内 確かにあまりよくなかったですね。いまになって思うんですけど、僕が劇団時代の上下関係を、そのままコンビに持ち込んでしまったのが原因です。劇団では僕が座長でやっくんが団員でしたから。「仲が悪い」っていうよりは、「上と下」になってました。僕の失敗です。解散してからは、めっちゃ仲良くなりましたけどね。

――でもコンビ結成当初から、そんな主従関係があったわけじゃないでしょ？

竹内 いや、当初からなんですよ。やっくんが「コンビを組んでくれ」って言ってきた日に、「コンビ名もタケが決めていい。ネタの決定権もタケで、リーダーももちろんタケでいい。それでもいいからコンビを組んでくれ」って。

――竹内君が3人目の相方っていうことは、ふたりとコンビ解散してるわけだから、焦ってたのかもなあ。ちょっと言い方が難しいけど、その言葉を真に受けてしまったんだ。

竹内 あっはっは！ そうなんです。そのまま受け取っちゃいました。それでコンビ仲が悪くなってしまって。ライブの楽屋とかテレビ局の廊下でケンカしたり。でも、裏でやってるぶんにはまだよかったんですけど、ロケ中に手を出すケンカをしちゃったこともありましたから。そうなるとスタッフさんにも気を遣わせるし撮影も止まるし、仕事に悪影響が出てますからね。だからコンビの仲って本当に大事だなって、後から思いました。

――いまでこそ仲良しコンビがいっぱいいるけど、当時は「コンビは仲が悪くて当たり前」とか、「仲が悪い方がカッコいい」みたいな風潮もあったから。

竹内 当時はまだ尖ってる人もいっぱいいたじゃないですか。極端に言うと「俺がいちばんだろ」みたいな。いまってどちらかと言うと「みんなで仲良くやろう」っていう風潮だと思うんですけど、当時だって仲良くやってた方がライブでも撮影でも円滑にできたはずなんですよ。そこに気づけてなかったのが大失敗ですね。

仕事があったのに「解散」した理由

――そんななかで、2005年の4月に解散するわけだけど、まだ仕事はぜんぜんあったでしょ？

竹内 いっぱいありましたね。テレビも含め、半年とか1年先ぐらいまで決まってるのもありましたし。

――解散は竹内君から切り出したの？

竹内 えーと、詳細は覚えてないんですけど、何かの収録の帰りに、ふたりで和民に飲みに行ったんですよ。

――ふたりで？ 仲が悪いと、まずコンビだけでは飲みに行かないよね。

竹内 大学時代はふたりでよく飲んでたんですよ。それで「久しぶりに行くか」みたいになって。久しぶりっていうか、年に数回ですけど、僕らはふたりで飲みに行ったりしてましたよ。

――そうなんだ。その居酒屋で、解散の話になったわけ？

竹内 そうですね……。ダメだ、やっくんの話はちょっとお酒が要りますね。

「もうすぐ30歳だよ。このままだと終わるぞ」

この収録は、リモートでそれぞれの自宅から行った。まだ昼前だったが、すでにその日の仕事を終えたという竹内君は、「藤井さんとも久しぶりなんで、せっかくだし飲みながらやっていいですか？」と、缶チューハイを片手に話をしてくれていた。

そしてやっくんの話になると少しだけ飲むペースが上がり、2本目の缶を開けていた。おそらく、芸人時代を共に過ごした僕との会話のなかで、やっくんに対するいろんな想いが込み上げてきたのかもしれない。

竹内 そのふたりで飲み行ったときが28歳だったんですけど、ふたりともめちゃめちゃ焦ってて。「もうすぐ30歳だよ。このままだと終わるぞ」って。

――いまでこそ30代、40代から売れる芸人なんて普通にいるし、なんなら50歳を超えてメジャーになってなくても辞めずに続ける芸人も増えたけど、当時は「30歳までに売れなかったら辞めなきゃいけない」みたいな芸人内の空気があったから。

竹内 そうなんですよ。しかもうちらは23歳で始めたので。いまでこそ学生芸人とかを経験して、大学を出てから始める芸人も増えましたけど、当時の周りの芸人は高卒の18歳から始めてる人が多くて。僕らはスタートが遅ければスタートダッシュもできてなかったし、ネタのストックもぜんぜんなかったりで、正直、ふたりとも芸人でやっていくのに不安を感じてたんでしょうね。

そもそもお互い個人個人で芸能界を目指してたふたりなんで、「もしいま、芸人じゃなかったら何をやりたい？」っていう話になったんですよ。「この際だから、せーの！ で言い合おうぜ」って。

正直に言うと、僕はそのとき、声優の仕事が調子よくて。レギュラーもいっぱいあって楽しかったので「声優」って言ったんです。そしたらやっくんは「ピン芸人」って言って。「ピン芸人で可能性を試してみたい」と。それでお互い「おっ？」てなって。実はやっくん、そのとき怒ってたんです。僕の声優の仕事で、「あばれヌンチャク」としてのスケジュールを崩すことが結構あったから。それでやっくんが「コンビと声優、どっちが大事なんだよ！」って、たまに怒ってたんですよ。なんかかわいくないですか？ 俺めっちゃ嬉しかったんですよ。なんか彼女みたいじゃないですか。

――いや、相方がそうやって別で稼働してるときは、自分の収入もないわけだから。切実な部分もあったと思うよ。

竹内 確かにそうなんですよね。それで、そんな話の流れになったので「だったら解散しようか」ってなって。

――えっ？

竹内 それで……えーと、いままでいろんなインタビューを受けて、コンビ解散の話も聞かれたんですけど、どこでも話してないというか、別に言わなくていいことがあって。

「お前ら、あんまり舐めんなよ」

――ああ、そうなんだ……じゃあその話、聞かせてもらおうかな。

竹内 あっはっは！ そこで、「じゃあコンビ解散しよう」ってことになったんですけど、1年後くらいまで入ってる仕事があったので。「あと1年間は続けて、金を貯めてから解散しよう」って話になったんですよ。番組とか営業とかもあったので、それで少しは貯金ができるから、それを解散した後の活動資金にしようと。「それいいね！」「じゃああと1年だけ頑張ろうか」ってなったんですよ。

――「計画倒産」ならぬ「計画解散」ね。

竹内 それでマネージャーに電話して説明して、「1年後に解散します」って伝えたんです。マネージャーも「わかった」って言ってくれたんですけど、その1週間後ですよ。そのマネージャーが「おい竹内、斎藤」「なんですか？」「スケジュール全部バラしといたから」って。

――えっ？ なんで？

竹内 「お前ら、あんまり舐めんなよ」「真剣にお笑いやってる人たちがいっぱいいるのに、1年後に辞めるって決めてるお前らを誰が応援するんだ」って、めっちゃ怒られて、決まってた仕事もぜんぶなくなりました。

厳密に言うと、日本テレビ「笑点」のBS日テレ版で、若手の落語家さん中心でやってる「BS笑点」っていうのがあるんですけど、それのネタ出演だけが残りました。収録直前でバラせなかったらしくて、これが最後の番組出演で最後の仕事になりました。

あとになって考えれば、そうされて当たり前なんですけど、そのときの俺とやっくんは「あああ、こんなはずじゃなかったのに……」ってなっちゃいましたね。

