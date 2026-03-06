「野村さんがやってきたことは強く意識しています」

日本代表の連覇がかかったWBCがいよいよ始まる。チームを率いるのは井端弘和監督だ。現役時代は荒木雅博氏との「アライバコンビ」で中日ドラゴンズの黄金時代をけん引した名内野手だった井端氏だが、もともとのポジションは投手だった。

ところが、中学生時代に野村克也氏と出会ったことで、内野手へとコンバート。この出会いで、守備位置だけでなく、進学先や現在の監督業につながるキャリアの選択など「運命」そのものが大きく変わることになる――。

中2の秋、野村克也との出会いが運命を変えた

港東ムースの野村と、城南品川の井端とでは接点は何もないはずだった。しかし、その交流は野村からのアクションで突然始まった。井端は言う。

「中2の秋のことだったと思います。野村さんは決勝で対戦するチームの視察のために準決勝を見に来ていました。それが、僕たちの試合だったんですけど、その試合後に野村さんに呼ばれたんです……」

この試合で井端はピッチャーとして試合に出場していた。野村が尋ねる。

「君はいい球を投げるな。今、活動は日曜日だけなのか？」

いきなりの質問にとまどいつつ、「はい、そうです」と答えると野村が言った。

「もしよかったら、うちに練習だけでも来ればいい。うちは、火、木、土曜日もやっているから。せっかくならもっと練習した方がいい」

なぜ、自分だけに声をかけてくれたのかはわからなかった。それでも、元プロ野球選手であり、敵チームの監督である野村に目をかけてもらったことは素直に嬉しかった。中学進学時には、誕生したばかりの港東ムースへの入団を考えたこともあった。後になって「入団すればよかった」と思っていた井端にとって、プロ野球の世界で偉大な結果を残した大監督からの直々の誘いは光栄なことでもあった。

「それで、神宮の室内練習場と多摩川のジャイアンツグラウンドに行きました。でも、違うチームに行くのは居心地が悪かったですよ（笑）。経験という意味でも行ったんですけど、港東の選手たちはチームとして戦っているけど、僕は個人という感じでしたから……。それで違和感しかなくて、どんどん遠ざかっていきましたね。中3になるときには野村さんがヤクルトの監督に就任したので、そこからは完全に足が遠のきました」

わずかな期間ではあったが、井端が港東ムースの練習に参加した際には、野村から直々に内野ノックを受けたという。

「当時はピッチャーと外野しかやったことがなかったんですけど、なぜか内野でノックを受けることになって、野村さんからは“きちんと内野手の投げ方をしなければダメだ”と言われました」

なぜ野村が井端に内野ノックをし、なぜこんな言葉をかけたのかは、野村の死後、明らかになる。

地元高への進学を考えていた井端に、野村夫婦から電話が……

多摩川グラウンドでは1年生の紀田彰一相手にバッティングピッチャーをやったことを鮮明に覚えている。

「このとき、紀田にバカバカ打たれました。一応、練習ではあったけど、もしも試合で投げたとしても“これ、まともにいったらやられるな”って思ったことは覚えています」

野村がヤクルトの監督に就任し、港東ムースからも距離ができてしまった以上、他チームである井端との接点は完全に途切れてしまったものと思えた。

しかし、中学3年生の夏、井端の自宅に突然、野村から電話がかかってきた。プロ野球はちょうど、オールスターゲーム期間で小休止にあったと記憶している。井端が当時を振り返る。

「どうやって番号を調べたのかはわからないです。突然、自宅に野村さんから電話がかかってきて、“高校はどうするんだ？ 堀越に行かないか”と、いつものボソッとした口調で言われました。

僕としても、野村さんが偉大な人だっていうのはわかるんですけど、思春期の中学生だったので、“えっ、堀越っすか？ いや、まだちょっと……”って答えてしまったんです（笑）。そもそも堀越がどんな高校かっていうのも全然わからなかったので。そこで電話を切って、そこから堀越についていろいろ調べたんです」

このとき井端は「地元の神奈川で行きたい高校があるのですが……」と言い、具体的に「横浜商業か、日大藤沢を希望しています」と答えている。それを受けて野村は言った。

「それじゃあ、話をつけておいてあげようか」

このときの心境について、井端は自著『土壇場力』（竹書房）において、次のように描写している。

〈 思いがけないことを言われ、僕はどう反応していいかわからなかったが、「あの野村さんが口を利いてくれるのだから」とある意味、太鼓判を押されたと勝手に思い込んでいた。自分の希望している高校に行けるんだと思い、有頂天にはならなかったが安心して中学生活を送っていた。〉

そして、ここから事態は急展開を見せる。しばらくして、野村沙知代夫人から電話がかかってきたのだ。

「井端君、本当に申し訳ないんだけど……」

「井端君、本当に申し訳ないけど、うちの港東で日大藤沢に行きたいっていう子がいるから、枠を空けてほしいんだけど……」

井端が振り返る。

「沙知代さんにそう言われたので、僕としては“ああ、もうどうぞ”、みたいな感じで答えました。そもそも、僕は港東に入っていないわけですから。そうしたら、まるで畳みかけるように、すぐに野村さんから電話がもう1回あったんです。また、“堀越に入らないか？”って」

後に、井端は「そもそも最初から堀越で話がついていたんじゃないのか？」と考えるようになる。息子・克則がいる堀越高校に有望な選手を集めれば、克則の悲願である「甲子園出場」も現実的なものになる。ひょっとしたら、有望選手を紹介する便宜を図ることで、学校側から何らかの見返りもあったのかもしれない。

そのために、自分は声をかけられたのではないか？

「今考えれば、日大藤沢の話も本当ではなかったのかもしれません。途中で、そんな思いもありましたけど、それは聞くわけにもいかないし……。結果的には堀越に進んでよかったんですけど、本当は最初から堀越一本で話はついていて、“どういう風に話を持っていこうか”って考えていたのかなって、そんな気もしています」

翌春、港東ムースから日大藤沢高校に進学した者はいなかった。

このとき野村は、井端にこんなことも告げている。

「高校に行ったら、もうピッチャーは辞めて、ショート一本でいきなさい」

それまで内野手の経験はほとんどなかった。どうして、野村がこんなことを言ったのか？ 後に球界を代表する名ショートとして大活躍する「ショート・井端弘和」誕生のきっかけは、間違いなくこのとき野村が発した「このひと言」だった。

一体どうして、野村は井端にショートを勧めたのか？ その謎は、野村克也の死後明らかになる─。

