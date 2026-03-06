〈「井端君、本当に申し訳ないんだけど」WBC日本代表・井端弘和監督の運命を変えた、野村克也・沙知代夫婦との出会い「突然、電話がかかってきて…」〉から続く

いよいよ開幕するWBCで、連覇に挑む日本代表の監督を務める井端弘和氏。現役時代は「名内野手」として中日ドラゴンズを中心に活躍したが、中学時代はもともと投手だった井端氏のショート転向を勧めたのは、別チームの監督を務めていた野村克也氏だった。

【画像】WBC連覇に挑む井端氏と、その才能を見抜いた野村克也氏

ここでは、スポーツを中心にノンフィクション作品を執筆する長谷川晶一による2023年の書籍『名将前夜 生涯 監督・野村克也の原点』から一部抜粋し、野村氏の死後に明かされた「ショート転向の理由」をお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



WBC連覇に挑む、侍ジャパンの井端弘和監督。現役時代は名内野手として活躍した ©文藝春秋

◆◆◆

野村氏からの電話で、ショート転向を決意

中学時代、井端は城南品川シニアのエースピッチャーだった。チームとしては決して強くはなかったが、チームの主力として活躍していた。

しかし、進路を考えていた頃、「高校ではピッチャーはやめて、ショートにしなさい」と、野村からの突然の電話が入った。井端はその教えを忠実に守った。「急造ショート」でありながら、入学早々、早くも3年生との練習を許されたのだ。本人が当時を振り返る。

「1年生の5月だったんですけど、2年生が修学旅行に行っていたのかな？ 理由は忘れたけど、先輩たちがいなくて、その日のバッティング練習のときに“1年生が守れ！”って言われました。内心では、“みんなどこを守るのかな？”って思いつつ、ショートに行くかどうか迷っていたんですけど、誰も行かないからショートを守っていたら、次の日から《札》がかけられていたんです……」

井端が口にした「札」について、堀越高校の同期であり、中学時代に野村が率いる港東ムースの捕手として薫陶を受けてきた田中洋平が解説する。

「堀越の野球部では、練習のときに《攻撃隊》《守備隊》に分けられるんです。それは監督が決めるんですけど、《攻撃隊》は《一番隊》《二番隊》《三番隊》と分かれていて、《一番隊》はレギュラークラスで、《二番隊》はサブ、そして《三番隊》がベンチに入れるかどうかの瀬戸際の選手たち。ノックを受けるときには、まずは《一番隊》が先頭で、その後に《二番隊》が並ぶんです」

初めてショートのポジションについた翌日の練習ボード、《攻撃隊》の《二番隊》に、自分の名前があった。井端の話は続く。

「授業が終わって、まず《札》を確認します。そこを見て、“うわ、今日グラウンドに入れる”みたいな感じ。《一番隊》と《二番隊》の、全部で20人ぐらいがグラウンドで練習できて、残りはできないんです。1年生の名前は入ってないから当然グラウンドにも入れない。でも、その日は僕の名前があったんです」

内野手は小学生以来、それでも非凡な才能を発揮した

中学時代はずっとピッチャーだった。内野手経験は小学生時代にまでさかのぼることになる。それでも井端には非凡な才能があった。

「それまで、ショートなんて一度も習ったことがないので、完全な自己流で守っていました。それでも、3年生の《一番隊》の超高校級の先輩たちから、“お前、なかなかいいよ”とか言われて舞い上がった記憶がありますね。でも、僕としては何も教わってないんで、本当にこれでいいのか悪いのかもわからない状態で、ずっと自分の中ではモヤモヤしていましたね。とにかく、飛んできたボールを捕る。捕って投げる。ただそれだけしかないんですよね。“これで合ってるのかな？”って（笑）」

当時の井端について、洋平の見解を聞こう。

「体幹も強かったから、逆シングルで滑り込みながら捕る感じとか、“あれは真似できないな”って思って見ていました。グラブさばきも上手だったし、とにかく球際に強かった。難しいハーフバウンドも、ピッて捕ってヒュッて投げちゃう。すごかったですよ」

堀越高校入学早々にして、「ショート・井端弘和」はその才能を開花させようとしていた。

「どうして野村さんがショート転向を勧めたのか、ずっと不思議だった」

「どうしてあのとき、野村さんは僕にショート転向を勧めたのか、ずっと不思議だったんです……」

井端弘和が静かに切り出した。

「……僕が中日ドラゴンズに入団した頃、野村さんはヤクルトの監督でした。その後、阪神の監督時代も、交流戦で楽天と対戦するときも、何度もごあいさつには行ったけど、結局ずっとその理由を聞くことはなかったですね」

しみじみとつぶやいた後、何かを思い出したように井端は自身の携帯電話を取り出し、手慣れた操作で通話を始めた。

「あの、ちょっと聞きたいことがあるんですけど……」

数分のやり取りを経て、「あぁ、そうでしたか。ありがとうございます」と言って、井端は通話を終えた。

「野村さんと仲がよかった新聞記者に電話しました。彼が事情を知っていると聞いたのを思い出したので……」

野村と交流のあった新聞記者の説明を井端が教えてくれた。

井端のショート転向を勧めた「ノムラの考え」とは

「簡単に言えばピッチャーをやっていたときの打球への反応、打って走っているときのベースランニング……。こうした姿が、投手ではなく野手向きだったということらしいです。ピッチャーでもよかったのかもしれないけど、将来的に考えれば“野手の方が面白い”ということだったようです。《センス》というひと言でまとめちゃいけないのかもしれないけど、要はそういうことだったそうです（笑）」

中学進学時、「港東ムースに入るかどうか迷った」と井端は言った。改めて、「もしも中学時代に戻れるとしたら、どんな決断をしますか？」と尋ねる。

「もちろん、港東ムースに入りますね。直接、野村さんの教えを受けてみたかったし、高いレベルでプレーしてみたかったから」

何の迷いもない口調が印象的だった。2022年、井端はU-12野球日本代表監督を務め、ワールドカップを指揮した。メダル獲得はならなかったが、彼が今、少年たちの指導に力を注いでいるのは野村の影響だという。

「野村さんがやってきたことは強く意識しています。僕が今、少年野球の指導をしているのは、野村さんが引退後に最初に監督となったのがそこだからです。やっぱり、ここをきちんと教えられれば、たぶんプロ野球の監督だってたいしたことないという気がします。子どもたちを指導するということは、半端なく難しいです。ここで変なクセをつけてしまったら、高校でそれを取り去るのはすごく大変ですから。それはやっぱり、責任重大ですよ」

かつて、生前の野村が口にしていた「プロ野球の原点は、少年野球にあり」という言葉を、井端は今、身に沁しみて実感している。

（長谷川 晶一／Webオリジナル（外部転載））