自転車ロードレースのプロチーム、アステモ宇都宮ブリッツェンの監督や選手たちが５日、宇都宮市内で今シーズンの必勝祈願に臨みました。

宇都宮市の多気山不動尊で必勝祈願を行ったのは、アステモ宇都宮ブリッツェンの鈴木真理監督をはじめ、チームに所属する選手１３人のうち８人です。

ブリッツェンは昨シーズン、国内最高峰のＪプロツアーで７年ぶり４度目のチーム年間総合優勝を果たしました。

今シーズンは、４シーズンぶりに復帰した東京オリンピック日本代表のオールラウンダー・増田成幸選手、そして、同じく４シーズンぶりに復帰したクライマーの宮崎泰史選手を迎えるなど、過去最多の１３人体制で挑みます。

チームスローガン、「ＲｉｓｉｎｇＢｅｙｏｎｄＤｒｅａｍｓ」を合言葉に更なる高みを目指します。

（増田成幸選手）「４年ぶりにまたこのチームに戻ってきて、４年ぶりにまたこうして多気不動尊で必勝祈願に皆で臨むことができて、気持ちを新たに今季１年間全力で戦うぞという気持ちになりました。」「ひとつでも多くのレースで優勝して応援してくれる皆さんにいいニュースを届けられたらと思います」

（と４年連続でキャプテン・谷順成選手）「今年は経験豊富な選手も加入し、国際レースでも十分力を生かせるチームになっている。昨年は岡選手が活躍してくれたが、今年は全員の力をチームに還元してたくさんの勝利をあげていきたい」

（去年に続いてチームを指揮・鈴木真理監督）「今年の最大の目標は『全日本選手権』。宇都宮から日本一の選手を出して世界で戦う。応援いただけると選手も力になるのでぜひよろしくお願いいたします」

アステモ宇都宮ブリッツェンの２０２６シーズンは３月１５日、ツール・ド・台湾で開幕し、４月４日の真岡芳賀ロードレース、翌５日の宇都宮清原クリテリウムがホーム開幕戦となります。