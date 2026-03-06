「ものまね女四天王」として一世を風靡した伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。タモリ、ビートたけし、志村けんといった大御所に愛されながらも、25歳で電撃引退した彼女が、当時の貴重な共演秘話を明かした。

しのざき美知さん。現在は「しのざき見兆」として活動している ©橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

「おまえ、宮沢（りえ）に似てるなあ…」ビートたけしから掛けられた忘れられない言葉

しのざきが最も印象深く語るのは、ビートたけしとの思い出だ。『ビートたけしのお笑いウルトラクイズ』では「シード選手」として特別扱いを受けていたという。

「たけしさんから『シード選手だからな』って言われましたし、私以外の女芸人さんは爆破されたり、バンジーで飛ばされたりしてませんでしたね」

そんなたけしから掛けられた忘れられない言葉がある。

「『しのざき。おまえ、宮沢（りえ）に似てるなあ……』って言われたんです。ロケバスの中で、私を見てふっと言ったんです。『えええええ！』って、うれしくてうれしくて。あんまりにもうれしくて、そのままオフィス北野でマネージャーやってる人と結婚しちゃったくらいですから」

ビキニでコントを披露、そのとき志村けんに言われた忘れられない言葉とは？

一方、志村けんとの共演では、優しい気遣いに感動したという。ビキニを着るコントで尻込みしていた時のことだ。

「志村さんがスーッとやってきて、コソッと『しのざき、ごめんな』って言ってくださって。それで不安みたいなものがパッと消えたのは、忘れられないですね」

志村は普段から「大きな声なんか出さない方で、囁くように話される」人だったと明かす。「『こういうときは、こう動くんだよ』なんて、他のコントでも丁寧に指導してくださったり。すごく気を使ってくれて、優しいんですよ」

しかし、すべてが順風満帆だったわけではない。和田アキ子との共演では、スケジュールの手違いで遅刻してしまい、「マジで首絞められました」という衝撃的な体験も。「『白ブタちゃん、今日はどうした？』って。血の気が引きました」と当時を振り返る。

人気絶頂の25歳で芸能界を引退した理由

そんな中、売れっ子だった彼女がなぜ25歳で引退を決意したのか。

「自分の中で、結婚と引退は『しのざき美知物語』の区切りとして、絶対に必要なことだと思っていました。“女芸人は結婚できない”みたいなイメージを打ち破りたかったんです」

引退時には『ものまね王座決定戦』のプロデューサーから土下座で引き止められたという。「『おまえの代わりはいないんだよ』って。それで『何が欲しいんだ？ シャネルスーツか？』って言われました」と笑いながら語るが、「『シャネルスーツ、私が入るサイズなんてないんだけどな』って思いましたけど」と、当時の心境を明かしている。

現在は「ブギ子とウギ子」として活動を再開した彼女。「『人生、何度でもスタートできるんだよ』っていうことを、私たちの姿を通して伝えたい」と語り、新たな人生のステージを歩んでいる。

