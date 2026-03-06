◎全国の天気

九州は昼過ぎまで雨、中国地方はこのあとも雨、四国は夕方から雨が降り出すでしょう。雷を伴う所もありそうです。近畿・東海・北陸も夜には雨が降り出すでしょう。関東は日中いっぱい曇り空で天気がもちそうですが、夜はにわか雨がある見込みです。晴れ間の出る所もある北日本も、夜遅くは雨や雪が降り出すでしょう。

◎予想最高気温

前日と比べて高い所が多く、大阪や名古屋、金沢は前日より3℃か高い予想です。大阪は17℃、名古屋は18℃で4月上旬並みでしょう。札幌は6℃、仙台は10℃、新潟は12℃で前日と同じくらいの予想です。福岡と広島は前日より4〜5℃低い12℃で空気がひんやりと感じられそうです。東京も前日より3℃低い14℃ですが、南風が強まるため夜の冷え込みは弱そうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

7日(土)・8日(日)は山陰で冷たい雨や雪の降る所がありますが、その他は次第に日差しが戻るでしょう。来週は晴れる日が多くなりそうです。なお、この週末は風が冷たいですが、来週半ば以降は気温が上がって日差しが暖かく感じられそうです。

・札幌〜名古屋7日(土)日中は関東や東海、東北の太平洋側で日差しが戻るでしょう。7日(土)の東京は18℃まで上がりますが、夕方以降は冷たい風が強まり一気に冷えてきそうです。一方、北陸から北日本の日本海側はこれから10日(火)にかけて雪や雨が続く予想です。特に7日(土)・8日(日)は北日本で雪・雨や風が強まり、荒れた天気となりそうです。7日(土)は北海道太平洋側で湿った雪が強まり、暴風雪となるおそれがあります。着雪による停電にもご注意ください。