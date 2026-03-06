犬がティッシュで遊ぶ理由

1.不規則な動きが気になる

犬がティッシュに興味を持って遊びだすのは、ティッシュの動きが不規則で犬にとって魅力的なものに見えるからです。

薄く軽いティッシュは、ちょっとした風でヒラヒラと揺れたりふわふわ落ちたり、丸めたものもコロコロと転がったりします。

そうした予測できない動きは、犬にとって獲物に見立てたおもちゃのようで、とてもおもしろそうに見えてしまいます。

そのため、ボックスから1枚出て揺れているティッシュを抜き取ったり、使い終わってテーブルに置きっぱなしになっているティッシュのゴミをくわえたりといった行動をする犬が多くいるのです。

2.噛み心地がいい

ティッシュはとても柔らかいもので、犬にとって噛み心地がよく楽しさを感じることがあります。

軽く丸めるとふわふわとしたボールのようになるだけでなく、犬が細かく噛みちぎることなどもできます。

犬は獲物をくわえて振り回したり、手や口を使って細かく引きちぎったりする欲求を本能的に持っています。そのため、そうした行動を疑似的に体験できるおもちゃ遊びが大好きです。

犬によって噛み心地や壊れ方の好みがあり、柔らかなティッシュを好む犬も数多くいます。

3.飼い主さんの行動に興味がある

ティッシュそのものではなく、ティッシュを使う飼い主さんに興味がある犬もいます。

犬は好奇心が旺盛で、周囲にあるものや大好きな飼い主さんの行動を観察していることも多くあります。

ティッシュは私たち人間にとって非常に便利な日用品で、ほとんどの家に置いてあると思いますし、毎日必ず使用するという人が多いでしょう。

ティッシュを手に取って何かを拭いてから丸めたり、口を拭いたり、鼻を噛んだりする飼い主さんの様子を見て、犬は「何をしているんだろう？」「おいしいのかな？」「楽しいのかな？」と興味を持つ犬もいます。

そのため、自分でも触れてみようと思ってティッシュをイタズラしてしまうことがあるのです。

また、ティッシュをくわえている犬を見て、慌てて取り上げようとする飼い主さんが多いと思いますが、そうした反応を見て犬は楽しんでいることもあります。

飼い主さんの気を引きたい、遊んで欲しいと思っているときにわざとティッシュをイタズラすることも少なくありません。

ティッシュへのイタズラを止めさせる方法

物理的に触れられないようにする

ティッシュでイタズラをしてしまう犬への対策として、最も簡単で効果的なのが「犬が触れない場所に置く」ということです。

単純なことですが、ティッシュのボックスやケースは犬が届かない場所に置くようにして、使い終わったものはすぐに捨てるようにしましょう。

ゴミ箱から引っ張り出してしまう犬の場合は、ゴミ箱そのものを犬が届く場所に置かないようにしたりふた付きのゴミ箱に変えたりといった対策をする必要があります。

イタズラはくせになったり習慣化されてしまったりすることが多いため、一時的にティッシュでイタズラをしていても、しばらく触れる機会がないと徐々に興味を失うこともめずらしくありません。

強引に取り上げるのはNG

犬がティッシュを口に入れると、飼い主さんは飲み込んでしまうことを心配すると思います。

それは当然のことですが、慌てて犬を追いかけ回したり大げさに騒いで取り上げようとしたりすると、犬は驚いて飲み込んでしまうことがあります。

また、飼い主さんがかまってくれることに楽しさを感じて、遊びのつもりで逃げ回ったりティッシュのイタズラが増えたりすることも考えられます。

犬がティッシュをくわえてしまったときは、「ちょうだい」の指示で受け取ったり、他のことで気を引いたりして冷静に対処するようにしましょう。

ストレス発散をして根本的な解決を目指す

ティッシュで遊んだりイタズラをする行動の根本的な理由として、退屈やストレス、欲求不満などが隠れていることもあります。

犬は物を噛んだり引っ張ったりといった行動が好きで、本来はおもちゃ遊びなどでその本能的な欲求を満たします。

しかし、普段の遊びやコミュニケーションの中でそれが満たされないと、ストレスが溜まってイタズラという形で表面化してしまうのです。

そのため、ティッシュへのイタズラを含め、問題行動が増えてきたと感じたときは、日頃の関わりを見直して、遊びやコミュニケーションが十分か考えてみましょう。

まとめ

犬がティッシュに興味を持ってイタズラをしてしまうことは、よく見られる行動です。

しかし、ティッシュを飲み込んでしまうと犬の体にとってよくありませんし、飼い主さんにとっても困った行動だと思います。

まずは犬がティッシュに触れられないようにして、遊びたい気持ちやストレスを発散できるおもちゃを用意するなど生活環境を整えていきましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)