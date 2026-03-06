愛犬撮影中に起きた珍事の一部始終が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で240万8000回再生を突破し、「夢の中に入ろうとしてるみたいで草」「なんの能力やねんwww」「目ガンギマリで笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

愛犬の寝顔をスマホで撮影

TikTokアカウント「maromaro0829」の投稿主さんは、柴犬の『マロ』ちゃんの日常を紹介しています。この日、マロちゃんはお昼寝をしていたそう。よほど熟睡していたのか、舌を出したまま寝ていたといいます。

そんなマロちゃんの寝顔が可愛くて、思わずスマホを手に取った投稿主さん。愛犬の「癒し動画」を撮るべく、動画撮影を始めました。マロちゃんは起きる様子もなく、相変わらず舌出しっぱなしでスヤスヤ…。

とんでもないバグに大爆笑♪

そのとき、突然スマホに異常が起きてしまいます。「ギイイイイ」と妙な高音を発し始め、カメラが故障。みるみる画面が曇り、ピントが合わない状態になってしまったのです。

その超音波のような音は、どうやらマロちゃんにも聞こえていた様子。聞き慣れない音に驚いたのか、耳をピンと立て、目を開き、首を上げてスマホを凝視！！

その結果、ブルブルとぼやけていく画面と異音の中で、マロちゃんが夢の世界へ入り込んだような映像ができあがってしまったのです…。

あまりにシュールな展開に、コメント欄は「主人公が唐突に頭痛感じる時のシーン」「記憶改ざんされるシーンみたい」「触れた瞬間失ってた記憶が蘇るシーンか」など、様々なシチュエーションを連想した人の声が続出。また、「起きたのにベロは直らなくて好き」というコメントにある通り、ギラギラの目で舌を出すマロちゃんの表情に注目する声もありました。

もしかして、マロちゃんが特殊な能力を発動させてる…！？そんな風にも思ってしまうワンシーンなのでした。

TikTokアカウント「maromaro0829」には、マロちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

