3月5日、藤本美貴がInstagramを更新した。

【写真】ステージ上での夫婦共演SHOTなども公開

2月26日に東京、3月1日に大阪で「藤本美貴BIRTHDAY TALK＆LIVE 『HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY！』 〜41歳お祝いされる準備できてます〜」を開催していた藤本。

今回の投稿では、「東京、大阪と ライブありがとうございました」「ライブはやっぱり楽しい みんなの顔が直接みられるのも嬉しい」「幸せな時間になりました」と綴り、夫である庄司智春（品川庄司）と笑顔で撮影した2ショットや、見つめ合っている様子、庄司もステージに上がって夫婦でパフォーマンスしている姿などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「庄司さんといる時の笑顔がめちゃめちゃ可愛い」「本当に最高なご夫婦」「夫婦ってやっぱり良いな」「相変わらず仲良い」「らぶらぶ」「最強」「庄司さんも絶対来ると信じてたよー」などの声が寄せられている。

かつてモーニング娘。の人気メンバーとして活躍した藤本は、2009年に庄司と結婚。昨年8月には、『第36回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞』の特別賞であるベストパートナー部門を受賞するなど、“芸能界きってのおしどり夫婦”として知られている。

画像出典：藤本美貴オフィシャルInstagramより