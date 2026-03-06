TRYÌ¾Å¹ÉôÌç ·ÜÇòÅò5Ï¢ÇÆ¡ª¡¡¡Ö¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡×´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×1¥±¡¼¥¹¡Ê12¿©Æþ¤ê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â·æºî¡ª¡ª
¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡ßTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÍÎ¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥«¥Ã¥×ÌÍÆþ¤êÂ¨ÀÊÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×¤¬¿·È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×1¥±¡¼¥¹12¿©Æþ¤ê¡Ê1¿©278±ß¡¿ÀÇÈ´¡Ë¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù¤Î¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç ·ÜÇòÅò¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç5Ï¢ÇÆÃ£À®¤Î¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©Ê¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡£¤½¤Î¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ÇºÇ¹â¤Î¸¢°Ò¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥¢¥ï¡¼¥É´ë²è¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒBECK¡¿¹ÖÃÌ¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù¤Ï¤½¤Î¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç ·ÜÇòÅò¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¹æ¡ØÂè26²ó ¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ 2025-2026¡Ù¤Ç¤Ï¤·¤ç¤¦Ìý¡¢¤·¤ª¡¢¤Ä¤±ÌÍ À¶Åò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×¤Ï¡¢Æ±Å¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ÜÇòÅòÌÍ¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿°ìÉÊ¡£º£²ó¤¬5²óÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢³Ñ¿Ï¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÌÍ¤È·Ü¤Î»Ý¤ß¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿Ç»¸ü¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÇòÅò¥¹¡¼¥×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¤½¤Î¥¹¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤è¤êËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëºÇ¹â·æºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù Å¹¼ç¤Î°ì¾òÂÀ°ì¤µ¤ó¤â ¡Öº£²ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤Î¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£°ì¸ýÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¸åÌ£¤È¤Ê¤ëÍ¾±¤¤ÎÉôÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¡¢¤è¤ê¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤Ë¶á¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëËÜ¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×¡Ê¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙWebÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×Ç»¸ü¤Ê·ÜÇòÅò¥¹¡¼¥×¤¬ÌÍ¤Ë¤è¤¯Íí¤à¡¡¡Ê¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙWebÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¢¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×
ÆâÍÆÎÌ¡§96g ¤á¤ó70g
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1¿© 278±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§CVS¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹ ¤Û¤«
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î2Æü
È¯ÇäÃÏ¶è¡§Á´¹ñ
¢¡¡Ø¤é¡¼¤á¤ó MAIKAGURA¡Ù¤È¤Ï¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃ¸Îï·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÍÌ¾Å¹¤Ç7Ç¯´Ö½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¡¦°ì¾ò¤µ¤ó¤¬¡¢2018Ç¯¤ËÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Å¹ÉôÌç ·ÜÇòÅò¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤È·Ü¤À¤±¤Ç¿æ¤¾å¤²¤ëÇ»Ì©¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê·ÜÇòÅò¥¹¡¼¥×¤È¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¤È¤Ï¡©
TRY¤Ï¡ÖTokyo Ramen of the Year¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ËÂ¤·Ø¤Î¿¼¤¤TRY¿³ºº°÷4Ì¾¤È¿·Å¹¿³ºº°÷2Ì¾¡¢Ì¾Å¹¿³ºº°÷3Ì¾¤¬¿·Å¹¤ÈÌ¾Å¹¤ËÉôÌç¤òÊ¬¤±¤ÆÌ£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤´¤È¤ËÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÁí¹çÆÀÅÀ¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¡£¿³ººÂÐ¾Ý¤Ï°ìÅÔ»°¸©¤Î¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï1Ç¯´Ö¡£2000Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÇÈ¯Â¤«¤é26Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÂè26²ó ¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ 2025-2026¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒBECK¡¿¹ÖÃÌ¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë
¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾ÞÁ´¹ñÈÇ¡ÁÃíÌÜ¤Î¿·Å¹19¸®¡õ½éÅÐ¾ì¤Î¼ÂÎÏÅ¹52¸®¡Á¡Ù ¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒBECK¡¿¹ÖÃÌ¼ÒÈ¯¹Ô¡Ë
¢¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊçÍ×¹à
º£²ó¤Ï¡Ø¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA¡Ù´Æ½¤¤Î¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤ ·ÜÇòÅò¡×1¥±¡¼¥¹12¿©Æþ¤ê¡Ê1¿©278±ß¡¿ÀÇÈ´¡Ë¤ò1Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï¡¢²¼µ¤ò»²¹Í¤Ë ¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù ¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡× ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb¡Ù¸ø¼°X¤ÎÎ¾¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb¸ø¼°X¡Ù¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¢¨¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù¤Ç¤âÆ±¤¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¡ØTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡Ù ¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤â¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤ÈÅöÁª³ÎÎ¨¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ë
TRY¡ÊÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ë¸ø¼°¾
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb ¸ø¼°X
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23»þ59Ê¬¤Ç¤¹¡£¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Ë¤è¤êÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤·¡¢È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆüËÜ¹ñ³°¤Ë¤ÏÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ¡ÖÅìÍÎ¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ø¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó ¤é¡¼¤á¤óMAIKAGURA´Æ½¤¡¡·ÜÇòÅò¡Ù¿·È¯Çä¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¿¤ª¤È¤Ê¤Î½µËöWeb
¾¦ÉÊÄó¶¡¡¿ÅìÍÎ¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò
