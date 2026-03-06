東海林のり子、V系バンドの故人が写る写真投稿で謝罪。「また見れるなんて思っていなくて感無量」の声も
芸能リポーターの東海林のり子さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。不適切？ な投稿を謝罪するも、ファンからは「謝らないでください」と温かい声が寄せられています。
【写真】東海林のり子が謝罪したスリーショットとは？
それを受け、その後の投稿で東海林さんは「大変申し訳ありません。懐かしさのあまり、ツイートしてしまいました」と、謝罪しました。
しかしコメントでは「逆に東海林さんのお写真見て嬉しかった人たくさんいると思います」「謝らないでください。REITAさんがまた見れるなんて思っていなくて感無量です」「懐かしくなる気持ち、よく分かります。どうかお気になさらないでください」など、温かい声が多く寄せられています。
(文:五六七 八千代)
「嬉しかった人たくさんいると思います」「懐かしい!? 20年も前のかぐら！？ お元気ですか」とつづり、写真を1枚載せている東海林さん。2011年に解散したビジュアル系ロックバンドKagrra,の楓弥さんと、the GazettEのREITAさんの姿が写っています。しかし、REITAさんはすでに亡くなっており、コメントで「ただただ涙が止まらない」といった声が。
「写真見れて嬉しいです」該当ポストは、現在も確認できます。東海林さんと楓弥さん、REITAさんが笑顔で写る写真には、「どうか許されることならこのまま残してください」「REITA君の写真ありがとうございます」「突然のREITAくんに、びっくりですわ」「写真見れて嬉しいです」「ありがとう東海林さん！！！！！」など、喜びの声も寄せられました。
