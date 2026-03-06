「今年40歳」と知って驚いた男性俳優ランキング！ 2位「亀梨和也」を抑えた圧倒的1位は？
落ち着いた演技や豊富なキャリアから大人の魅力を感じるけれど、今年40歳とは思えないほどの若々しさを保つ俳優も少なくありません。そのギャップに注目が集まっています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年40歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、亀梨和也さんです。自身の40歳の誕生日である2月23日に、ファンクラブ会員限定でバースデーイベントを開催したことでも話題となりました。
2月15日よりWOWOW・Leminoで放送・配信中の連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』では、槍の名手・林冲（りんちゅう）役を演じています。また、『Going!Sports＆News』（日本テレビ系）のリポーターとして「ミラノ・コルティナ五輪」の取材をするなど、キャスター業も好調です。
回答者からは「若い頃からテレビで見ているのでもう40かという感じ」（40代男性／神奈川県）、「アイドルイメージが強く、若々しい」（40代男性／愛知県）、「見た目が若過ぎて驚いた」（30代女性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、1月5日に40歳を迎えた小池徹平さんです。2001年に第14代「JUNONスーパーボーイ」のグランプリを獲得。2002年にドラマ『天体観測』（フジテレビ系）で俳優デビューすると、映画『ラブ☆コン』（2006年）や『シバトラ〜童顔刑事・柴田竹虎〜』（フジテレビ系／2008年）で主演を務め、キャリアを積みました。
近年では舞台やミュージカルにも多く出演。3月16日よりスタートする主演ミュージカル『どろんぱ』では、人間と妖怪の一人二役に挑戦します。
回答コメントでは「童顔で可愛らしいから」（20代女性／栃木県）、「あの少年のような笑顔と若々しい雰囲気から、もう40歳とは驚いたから」（40代男性／静岡県）、「同世代なので、お互いそんな歳かと感じているから」（30代女性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
