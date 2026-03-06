花粉症を悪化させるNG習慣５選
生活習慣によっては花粉症の症状を悪化させてしまう事をご存知でしょうか？
避けたい生活習慣をお伝えしますので、みなさん気をつけましょう！
（1）睡眠不足、夜更かし
睡眠不足や夜更かしする生活は、自律神経の乱れから花粉症悪化につながります。体の様々な機能の調整をしている自律神経は、粘膜の下の細かな血管にも影響を与えます。自律神経のバランスが乱れることで、くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状が悪化する場合があります(>_<)（2）オーバーワーク花粉症シーズンは、進学や就職など新生活がスタートして忙しくなる時と重なります。休息が不十分になると自律神経の乱れ、免疫機能の低下、ホルモンバランスの崩れなどを起こりやすくなります。（3）ストレスを溜める環境や人間関係の変化も多く、春は気づかずストレスを溜めやすい時期です。ストレスを溜めすぎると、自律神経の乱れにつながり花粉症を悪化させてしまいます。ストレスが軽いうちに解消し、1日のうちでもリラックスできるようにしましょう。
（4）アルコール、たばこ
アルコールやたばこがストレス解消という人もいますが、実は花粉症によくありません！
アルコールは血管を拡張する作用があり、症状を悪化させることがあるので注意が必要です。たばこの煙は有害物質を含み、鼻の粘膜への刺激となります。非喫煙者の方も煙を避けた方がよいです◎
（5）入浴はシャワーで済ませる
忙しいので入浴はシャワーのみ、花粉は洗い流しているから大丈夫と思ってしまいますよね(・・;)
湯船に入浴すると蒸気で鼻の症状が楽になったり、リラックスができて自律神経を整えることに役立ち、よい効果が期待できます◎
春が憂うつになるほど花粉症の症状は辛くなることがあります(>_<)花粉症が重症化すると、仕事や勉強の効率低下、睡眠不足など、悪循環になりますので、まずはしっかり休むことを大切にしましょう！！
