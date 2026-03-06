好き＆行ってみたい「神奈川県のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「鎌倉観光いちご園」を抑えた1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、神奈川県のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「神奈川県のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光ついでに行けそうだから」（40代女性／神奈川県）、「人気のスポット鎌倉にあるので、観光ついでに寄れる」（60代女性／鹿児島県）、「雰囲気が良さそう」（30代女性／北海道）などのコメントがありました。
回答者からは「一年中いちご狩りができるから。大きい苺のオブジェと写真が撮れるから」（40代女性／福岡県）、「近いから行きやすい。併設のカフェでいちごのデザートも食べたい」（40代女性／神奈川県）、「一年中楽しめるようなのでいつでも行ける気軽さがいいと思った」（30代男性／長野県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：鎌倉観光いちご園／42票2位は、鎌倉市にある「鎌倉観光いちご園」です。鎌倉観光とセットで楽しめる立地のよさが魅力で、高設栽培によりきれいな状態でいちごを収穫できます。農園オリジナルの紅静（べにしずか）など、珍しい品種を味わえるこだわりが光る農園です。
1位：横浜ストロベリーパーク／81票1位に輝いたのは、横浜市鶴見区にある「横浜ストロベリーパーク」です。火力発電所の余熱を利用した環境に優しいオール電化のハウスで、年間を通していちご狩りが楽しめるのが特徴（要予約）。都会の中にありながら、清潔で洗練された空間でいちごを味わえるスタイルが、圧倒的な支持を集めました。
(文:坂上 恵)