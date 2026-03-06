「色気がすごいことに」anan、イケメン野球選手を表紙に抜てき！ 「韓流のグループかと」「バチイケ」
女性週刊誌『anan』（マガジンハウス）の公式X（旧Twitter）アカウントは3月5日、投稿を更新。プロ野球・福岡ソフトバンクホークスの選手を起用した表紙を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】『anan』の表紙を務めるソフトバンクの選手たち
ファンからは「バチイケすぎる」「ドキドキします」「イケメン祭り」「色気がすごいことに」「目が覚めたわ」「成績だけじゃなく顔もかっこいい」「韓流のグループかと思った」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「成績だけじゃなく顔もかっこいい」同アカウントは「福岡ソフトバンクホークスとananが初コラボ！」と5月1日発売の2494号にて、松本裕樹選手、大津亮介選手、野村勇選手、柳町達選手、正木智也選手がスペシャルエディションの表紙とグラビアを務めることを発表。そして、その表紙を先行公開しました。試合時とは異なるスーツ姿の5人からは、大人の色気を感じます。
2025年にはファイターズの選手が表紙を担当2025年3月26日発売の2440号では、北海道日本ハムファイターズの選手たちが表紙を担当。そのときも「Snow Manに負けないアイドルが出現」「モデルさん顔負けのかっこよさ」「めっちゃビジュ最幸5人組」などのコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいました。5月1日の発売を楽しみに待ちたいですね。
