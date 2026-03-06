赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）」「ガリガリ君メロンソーダ（7本入り）」を3月から順次発売している。

「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」は、ぶどうアイスの中に、ジューシーで香り立ちの良さが特長の収穫して24時間以内に搾汁した、もぎたてぶどう果汁かき氷を入れたアイスキャンディー。ぶどう果汁を33％使用した、本格的な果汁感が味わえる商品になっている。



「ガリガリ君メロンソーダ（7本入り）」

「ガリガリ君メロンソーダ」は、炭酸飲料の味わいをイメージした商品で、メロンソーダアイスの中に、ガリガリ食感のメロンソーダかき氷を入れたアイスキャンディー。メロンソーダの甘くて爽やかな懐かしい味わいの商品になっている。

また今回パッケージは、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう」には6人、「ガリガリ君メロンソーダ」には7人のガリガリ君をデザインに取り入れ、思わず探したくなるパッケージに仕上げた。

［小売価格］

大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）：486円

ガリガリ君メロンソーダ（7本入り）：454円

（すべて税込）

［発売日］3月から順次

赤城乳業＝https://www.akagi.com