松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月10日10時から「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を販売する。

韓国の焼肉料理「サムギョプサル」が松屋の定食メニューとして登場する。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、肉々しくほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がる。ごま油の香りが食欲を刺激し、ごはんがすすむ逸品となっている。



「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」

付け合わせには、食欲を揺さぶるにんにくや、焼いた肉から出た旨味がしみ込むキムチ、厚切りのお肉にも合うように開発したコチュジャンたれと、シャキシャキの青ネギを合わせ、一口ごとに、違う味わいを楽しめる。ぜひこの機会に松屋流の定番韓国グルメを賞味してほしい考え。

［小売価格］

サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食：1180円

サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉：1080円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

［発売日］3月10日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp