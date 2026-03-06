ディーエイチシー（以下、DHC）は、森永乳業と協働し、長年多くの人に親しまれている甘酸っぱく、スッキリとしたやさしい味わいが特長の“森永マミー”風味の「DHC プロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味」を、3月5日から数量限定で発売した。

「DHC プロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味」は、森永マミーとのコラボレーションによって、森永乳業がもつ数千の菌株から選び抜かれた特別な乳酸菌＜シールド乳酸菌（森永乳業の登録商標で健康力をサポートする乳酸菌）＞、そして＜ミルクオリゴ糖（腸内のビフィズス菌をはじめとする善玉菌のエサとなるオリゴ糖）＞を配合している。これによって全身の健康や腸のコンディションをサポートし、ダイエット中に気になるスッキリにもアプローチする。昔からなじみ深い森永マミーの甘酸っぱいフレーバーで、“プロテイン感”を軽減し、飲みやすく、続けやすい商品を開発した。

また、22種のビタミンやミネラル、たんぱく質など、ダイエット時に不足しがちな栄養素を補給しながら、日常生活に無理なく取り入れられる栄養バランスに配慮した商品になっている。初めての人でもトライしやすい7袋入りでの発売となる。

「DHCプロティンダイエットシリーズ」は、累計販売実績3億食を突破している人気ダイエットおきかえ食。「DHCプロティンダイエット」は、生理学、栄養学の視点から開発された1袋169㎉以下の1食おきかえダイエットドリンクになっている。普段の食事のかわりに朝・昼・夜いつでも摂取できる。ダイエットに不可欠な栄養素や、キレイを内側から高める美容＆スタイルサポート成分をしっかりと補いながら、食事による摂取カロリーをコントロール。優れた機能性に加え、本格的なおいしさも追求している。

森永乳業は、「今回､DHCプロティンダイエットと当社『森永マミー』がコラボレーションできたことを、光栄に思っている。2社の歴史のある商品ブランドで紡ぎだされるハーモニーが消費者に愛されることを心から願うとともに、プロテインとシールド乳酸菌・ミルクオリゴ糖が組み合わされた『DHCプロティンダイエット 乳酸菌 森永マミー風味』が多くの人々のかがやく笑顔と毎日の健康をサポートしてくれることを楽しみにしている」とコメントしている。

シールド乳酸菌とは、シールド（盾）のように外敵からヒトのカラダを守る働きをイメージして名付けられた乳酸菌。森永乳業が保有する数千株の中から選ばれた特別な乳酸菌となっている。

［小売価格］2835円（税込）

［発売日］3月5日（木）

ディーエイチシー＝https://www.dhc.co.jp

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp