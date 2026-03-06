Aぇ! group正門良規、新体制迎え「まだもがいている途中」 同期・永瀬廉からアツいエール「ファンの人たちと一緒に…」
King & Princeの永瀬廉がMCを務め、6日に放送されたテレ東のトークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）に、Aぇ! groupの正門良規がゲスト出演した。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティー。
最後にAぇ! groupの新体制となってから初リリースとなるアルバム「Runway」リード曲「Again」が「立ち止まりそうな瞬間に前を向く勇気をくれる応援歌」として紹介されるなか永瀬は「新体制の一発目ってすごく大事。Aぇ! groupらしさの力強さや雰囲気を感じ取れて。良い船出になりそうな曲」と感想。正門は「最高の褒め言葉。これから飛びだっていこうという曲なので」としみじみ明かした。
さらに永瀬は「曲選びとか打ち合わせとか結構変わるやん。人数減って。なんか感慨深いよね。俺らは2、3年くらい経ってるから、でもいまだにそのときの打ち合わせや風景が思い出される」と振り返ると、正門は「まだもがいている途中。つかんできてないんで、数年後そうなれたらいいな」と新体制を迎えた心境とともに応じる。
これに永瀬は「絶対なる。絶対なる。ファンの人たちとそうしていかなあかんから。一緒に」と力強いエールを送り、正門は「こんな良いこというやつやったんや」と笑いを誘いつつ、同期からのメッセージを受け止めていた。
