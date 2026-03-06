政府や与党で働き方の見直しが議論されるなか、厚生労働省は5日、希望する労働時間などを3000人に聞いた実態調査の結果を公表しました。「増やしたい」と答えた人は少数にとどまりました。今後、働き方のルールはどうなるのでしょうか？

■「労働時間規制」緩和の検討を指示

藤井貴彦キャスター

「今回の調査で労働時間を『増やしたい』と答えた人は約10％、『このままで良い』が約60％、そして『減らしたい』が約30％でした。この調査はなぜ行われたのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「きっかけは去年の夏です。与党内で時間外労働の上限規制を緩める、つまりもっと長く働けるようにするといった議論が活発になり、労働時間のニーズを調査することになりました」

「そして高市首相が誕生しました。首相は去年10月、心身の健康を維持して従業者自らが選択できることを前提に、労働時間規制の緩和を検討するよう厚生労働大臣に指示していました」

■「増やしたい」理由の上位は？

小栗委員

「その後の議論も進むなか、5日に発表された厚労省の調査結果によると、労働時間を増やしたい人は約10％と、それほど多くはありませんでした」

「しかも、増やしたいと答えた人たちの理由（複数回答）で上位に来ているのは、『たくさん稼ぎたい』（約42％）や『残業代がないと家計厳しい』（約16％）といったことでした」

「労働時間の上限があることそのものが問題なのではなく、お金と労働時間のバランスを考えて、手取りを増やすには労働時間を増やすしかないのでは、と考えていることがホンネとして浮き彫りになってきました」

■働き方のルールは変わらない？

小栗委員

「この調査結果を受け、5日の自民党の会議では労働時間の上限規制を見直すべきという意見は出ませんでした。また、厚労省も今回の調査結果も踏まえて、時間外労働の上限規制を見直す方向での改革は行わない方針です」

藤井キャスター

「となると、働き方のルールは変わらないままということですか？」

小栗委員

「労働時間の上限という点では見直す可能性は低くなりましたが、次の議論がもう始まっています。（労働時間を増やしたいという理由に）『自分のペースで仕事したい』を挙げている人が約20％いました」

■“みなし労働時間制”議論スタート

小栗委員

「自分のペースで仕事をしたい人の選択肢として、高市首相が2月の国会の施政方針演説でも言及しているのが、裁量労働制の見直しです。裁量労働制は、いわゆる“みなし労働時間制”です」

「これには、労働者が自分の仕事の進め方や時間配分を自分の判断で決められるという面がある一方で、『定額働かせ放題』などと言われて、長時間労働につながるといった批判もあります」

「裁量労働制は対象の職種が限られていて、政府はこの対象を拡大するかのどうか議論を始めています。ある厚労省の幹部は裁量労働制の見直しについて『労使の一致点を見いだすのは至難のわざ』と指摘。政府は今後議論を進め、夏ごろまでには方向性を出す方針です」

（2026年3月5日『news zero』より）