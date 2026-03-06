アメリカのニューヨークタイムズは5日、アメリカとイスラエルの攻撃で160人以上の少女が殺害されたとされるイラン南部の小学校について、隣接するイラン側の海軍基地への攻撃の巻き添えになったとみられるという分析記事を報じました。

アメリカとイスラエルは、イランへの攻撃初日の28日、イラン南部ミナーブにある女子小学校を攻撃し、イラン側は「160人以上の罪なき少女たちが殺害された」と主張しています。

ニューヨークタイムズは5日、この攻撃の分析記事を掲載し、「隣接するイラン側の海軍基地への攻撃の一環だったとみられる」と報じました。

記事では、衛星写真を用いて小学校や隣接するイラン側の海軍基地の施設の位置関係を示しつつ、攻撃の前後の建物の被害の様子を分析。「イランの革命防衛隊が運営する海軍基地への攻撃と同時に行われた精密攻撃により、校舎が深刻な被害を受けた」と指摘しています。

また攻撃の主体について、この基地があるホルムズ海峡付近の海軍目標を攻撃していたというアメリカ軍の公式声明をもとに、「アメリカ軍が攻撃を実行した可能性が最も高いことを示唆している」と報じています。

さらに衛星画像の分析から、この小学校はかつて海軍基地の一部で道路がつながっていましたが、2016年9月までには「区画が分けられ基地とは切り離されていた」と指摘しています。

小学校への攻撃をめぐってトランプ政権は「調査している」とした上で、民間施設を標的にはしていないとしています。