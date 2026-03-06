AKB48の水島美結（22）と川村結衣（19）が6日、都内で、ニッポンエールプロジェクト協議会第7弾「北海道酪農応援」新商品発表会に登壇した。

ニッポンエールプロジェクトとは、JA全農とメーカー、販売先が協力して国産畜産物のPRキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動。

2人はともに北海道出身。水島はヨーグルトが大好きで「毎朝欠かさずに食べています」という。また、「中学校の時に牛乳じゃんけんに毎回参加するくらい、牛乳も大好きです」。おかわりの争奪戦に参加していたことを明かし、牛乳愛を語った。

イベントでは長野県産のりんご「シナノゴールド」と北海道の牛乳のソフトクリームを掛け合わせた「サンデー」を試食。「見た目がゴロゴロしていておいしそう」とぜいたくなビジュアルに目を輝かせ、「ソフトクリームはとろけるんですけど、ザクザクとした食感がすごくおいしいです」と幸せそうな笑顔を見せた。

3月14日にホワイトデーに牛乳を送るイベントが開催されることから、送りたい相手を聞かれると「北海道の祖父母に送りたいです。ずっと健康に生きていてほしいので」と思いやりを見せ、「メンバーだと橋本陽菜さんに送りたいです。仲良くさせていただいているので、私が大好きな牛乳を先輩（橋本）に送って日頃の感謝の気持ちと同時に北海道の良さも伝わったらいいなと思います」と話した。

最後に、「どれも作り手の皆さんのこだわりがぎゅっと詰まっていて、1口食べるだけで本当に幸せな気持ちになれる商品です」とアピール。「日々の暮らしの中で、こうした恵みをパクッと食べて楽しんでいただけることが、産地の皆さんのパワーにつながると思います。これから皆でおいしく笑顔で応援の輪を広げていきましょう」と呼びかけた。