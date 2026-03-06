道枝駿佑（なにわ男子）が表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年4月号【目次】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。
●特集１
マンガ第一部完結＆アニメシリーズ十周年！
『文豪ストレイドッグス』道しるべは、言葉
◎『文スト』の生みの親×作家・朝霧カフカの生みの親!?
［対談］朝霧カフカ×久美沙織
◎キャラクターの紡ぐ言葉に導かれ――『文豪ストレイドッグス』の軌跡
◎横浜聖地巡礼MAP
◎アニメキャスト特別インタビュー 上村祐翔
◎［インタビュー］朝霧カフカ／春河３５
◎『文スト』をより楽しむために――
文豪たちの人となりを知るブックガイド 選・文 菊池 良
●特集２
書簡型小説『二人称』発売＆連動アルバムついにリリース！
私たちをつなぐ、ヨルシカ
◎ヨルシカ ロングインタビュー
◎ふたりの創作者が語る ［対談］n-buna×魚豊
◎あの人が語る、ヨルシカ
［インタビュー・寄稿］尾崎世界観／木爾チレン／福留光帆／堀元 見（ゆる言語学ラジオ）
◎アンケートに寄せられた声 ヨルシカについて語る言葉
◎楽曲につながるブックガイド ヨルシカの音楽からひらく、13の文学
●インタビュー＆対談＆鼎談
又吉直樹、藤岡陽子、古谷田奈月、豊永浩平、弘中綾香、折原 一、安田章大（SUPER EIGHT）、千葉翔也、梅澤美波（乃木坂46）、峯田和伸、UA、平子祐希（アルコ＆ピース）、おのだ、黒木 華×野呂佳代、
●コミック ダ・ヴィンチ
芸能界を舞台に描く“才能”の物語――。
『Talent―タレント―』
よしながふみインタビュー
●ノべル ダ・ヴィンチ
3月20日（金）映画公開！
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
翻訳者・小野田和子インタビュー＆SF入門ブックガイド
●好評連載中
◎荒木経惟「男 ―アラーキーの裸ノ顔―」寛一郎
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「それ行け！はっちゃき本気組」［新連載］
◎穂村弘「短歌ください」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『文明怪化奇談』荒俣 宏
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●STUDIO INTERVIEW 拡大版
映画『君が最後に遺した歌』公開！
道枝駿佑ソロインタビュー
［対談］道枝駿佑×生見愛瑠
［インタビュー］一条 岬