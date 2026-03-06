【ストリートファイター／ザ・ムービー】 10月16日 全世界同時公開

対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の新作実写映画の日本公開日が10月16日に決定した。邦題は「ストリートファイター／ザ・ムービー」。

本作は、最新鋭のVFXと、キャストたちの鍛え上げられた肉体による生身のアクションが融合。単なる再現の域を遥かに超えた圧倒的な“実在感”が迫りくる作品となっている。

製作には、「ゴジラ」シリーズや「名探偵ピカチュウ」など、数々の日本IPの実写化を行なってきたレジェンダリー・ピクチャーズと、本IPの生みの親であるカプコンが参加。パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリー・ピクチャーズが全世界配給を担当する。

さらに、今回、日本版キャラクターポスターも解禁となった。ゲームの世界から飛び出してきたような圧倒的な再現度と、ハリウッド大作ならではのリアリティで強者たちに魂が宿ったビジュアルが楽しめる。

作品概要

監督：キタオ・サクライ

製作総指揮：Ｊ・Ｊ・フック／ジェイ・アシェンフェルター／辻本憲三／辻本春弘

製作：メアリー・ペアレント／ケイル・ボイター／ジェイソン・モモア／中山貴之／ステファン・マクール

出演：ノア・センティネオ／アンドリュー・小路／カリーナ・リャン／ジョー・“ロマン・レインズ”・アノアイ／デヴィッド・ダストマルチャン／コーディ・ローデス／アンドリュー・シュルツ／ヴィドゥユト・ジャームワール／エリック・アンドレ／オーヴィル・ペック／オリヴィエ・リヒタース／後藤洋央紀／ライナ・バランディンガム／アレクサンダー・ヴォルカノフスキー／カイル・ムーニー／メル・ジャーンソン／With カーティス・“50セント”・ジャクソン／And ジェイソン・モモア

※敬称略

原題：「Street Fighter」

日本配給：東和ピクチャーズ・東宝

(C)2026 Capcom and Legendary. All Rights Reserved.