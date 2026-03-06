西武は6日、今月末の2026シーズンプロ野球開幕に合わせ、3月27日のロッテとの開幕戦に出場するスターティングメンバーと、31日からのオリックス戦、4月3日からの楽天戦とのホーム6連戦の最多安打者を予測するキャンペーンを本日より実施すると発表した。

2026シーズンのスタートを飾るライオンズの布陣をファンにも楽しんで予測して欲しいという思いでこのキャンペーンを企画。

3月27日のロッテとの開幕戦に向け実施する「#ライオンズ開幕スタメン予想」では、ポジションおよび打順を予想。キャンペーンの特設サイトで育成選手を含む全101人の選手の中から選び、Xに投稿することで応募が完了。すべて一致した方には、27日の開幕戦で実際に使用された西口文也監督の直筆サイン入りのメンバー表などをプレゼント。

31日からのホーム開幕6連戦における最多安打選手を予想する「#打破賞」では、最多安打者およびその選手の安打数を予想。同じく特設サイトから参加することができ、こちらも正解した方には、最多安打者の直筆サインを入れたポスターをプレゼントする。

両キャンペーン共に本日より応募を開始し、「#ライオンズ開幕スタメン予想」は27日（金）0時まで、「#打破賞」は31日（火)）8時まで受け付け。

▼ 西口文也監督 コメント

「実戦を通じて選手一人ひとりの活躍が光り、激しいスタメン争いが続いています。「この選手は開幕戦のスタメンにしようかな」と思う選手もいますが、開幕投手を含めこれからの活躍で決めていこうと思います。ファンの皆さまにこのキャンペーンにご参加いただくことで、開幕に向けて機運を高めていきたいです。ファンの皆さまと共に、優勝に向けて戦います」