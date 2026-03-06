「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」などホロライブの新作一番くじ2種が発売決定！
BANDAI SPIRITSは、VTuberグループ「ホロライブ」の「一番くじ」2種を発売する。5月21日に発売予定の「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」は価格が1回900円。9月5日に発売予定の「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」は価格が1回850円。
「一番くじ」の公式Xより、カバーのVTuberグループである「ホロライブ」に関する新商品の情報が公開された。「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」は一番くじONLINE限定で販売される商品。一方の「一番くじ ホロライブ ～RPG Style～」に関しては先行して描き下ろしアートが公開された。
イラストには百鬼あやめさん、大空スバルさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさんの4名が描かれており、商品ラインナップについては後日公開される。
(C) COVER