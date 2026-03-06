peco、息子への「ザ・三食丼」弁当公開「盛り付けが丁寧」「子供が喜びそう」の声
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントのpecoが3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「盛り付けが丁寧」黄・緑・茶の3色が際立つ手作り弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」「ザ・三食丼」と記し、息子のために手作りした弁当の写真を投稿。パステルカラーの弁当箱には、炒り卵、白ごまを散らしたほうれん草、そぼろが均等に盛り付けられており、黄・緑・茶の3色が際立つ彩り豊かな弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「絶対美味しいやつ」「美しすぎる」「盛り付けが丁寧」「子供が喜びそう」「優しさ感じる」などの声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
