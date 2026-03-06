大沢あかね、バッサリヘアカットで劇的イメチェン「雰囲気が全然違う」「大人可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】タレントの大沢あかねが3月4日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】40歳3児のママタレ「雰囲気が全然違う」バッサリカットの新ヘア
大沢は「春が来る気がして髪を切ったけど…全然、来ませんやん」とコメント。胸の下まであったロングヘアを顎のラインでバッサリカットし、前髪をサイドに流したボブヘアを公開した。
この投稿に、ファンからは「ショート似合ってる」「大人可愛い」「雰囲気が全然違う」「春っぽくて素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大沢あかね、新ヘア公開
◆大沢あかねの投稿に反響
