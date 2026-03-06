平井理央アナ「手抜きだけども」ひな祭りの食卓公開「十分美味しそう」「彩りバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/06】フリーアナウンサーの平井理央が、3月4日に自身のInstagramを更新。ひな祭りの食卓を公開した。
【写真】43歳元フジアナ「手抜きに見えない」ちらし寿司・はまぐりのお吸い物など並んだ食卓
平井アナは「スーパー駆け込みひな祭りごはん ちらし寿司、はまぐりのお吸い物、茶碗蒸し、そしてなぜか鶏の照り焼き。笑」というコメントと「＃手抜きだけども」「＃愛はこめてるよ」というハッシュタグを添え、彩り良く盛り付けられたひな祭りの食卓を公開。「平日バタバタでも、ちゃんとハートは作れた日」と記し、娘と頭をくっつけて2人でハートマークを作っているショットも披露している。
平井アナの投稿に、ファンからは「最高のひな祭り」「十分美味しそう」「彩りバッチリ」「可愛すぎる親子」「手抜きに見えない」「仲良しでほっこりする」などと反響が寄せられている。
元フジテレビアナウンサーの平井アナは2012年に同僚だったディレクターと結婚し、同年9月に退社。2017年10月に第1子女児を出産した。2022年12月には離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆平井理央アナ、ひな祭りの食卓公開
◆平井理央アナの投稿に反響
