日本人メンバーは本名で活動へ　ONFがメンバー全員揃って新事務所へ移籍、グループ名も維持

ボーイズグループONFが再スタートを切る。

KIエンターテインメントは3月5日、公式SNSでONFメンバー全員と専属契約を締結したと発表した。

【写真】異例の5人“同伴入隊”で話題のONF

KIエンターテインメントの「KI」は「Kulture Insight」の略称。文化の流れを読む洞察力を基盤に、アーティストの発掘・育成、アルバム・コンテンツ制作、公演企画など、多様な文化IPを創造し、新たなKカルチャーを築いていくという抱負が込められている。

ONFは事務所移籍とともに、新ロゴとプロフィール（グループ、個人）写真も公開。メンバーたちは今後発表される新アルバムの企画・プロデュース全般に直接参加する予定という。音楽はもちろん、コンセプトやコンテンツ全般に自分たちの色を積極的に反映させ、より主体的でクリエイティブな活動を展開していく。

また、メンバーのユーは、本名の「ユウト」へと活動名を変更し、新たなスタートを切る。名前の変更とともに見せる新しい姿にも関心が集まっている。

KIエンターテインメントは「ONFというグループ名とアイデンティティをそのまま維持したまま、より大きなステージへ進めるよう基盤を整えた。活動全般にわたって総合的かつ体系的なサポートを提供する予定だ」とし、「新たな門出を迎えたONFへ、温かい関心と応援をお願いしたい」と伝えている。

（写真＝KIエンターテインメント）ONF

ONFは10日19時より、公式YouTubeチャンネルで移籍後初となるライブ配信を行う。ファンと直接コミュニケーションを図りながら、今後の活動計画を共有する予定だ。