日本旅行が悪夢に…まさかの“事故”で緊急帰国→緊急手術　韓国女優が経緯を告白「骨が粉々になった」

日本旅行を楽しんでいた韓国女優が、旅行中の事故で緊急帰国に追い込まれた。

女優オム・ジウォンが骨折と緊急手術の経緯を明かした。

オム・ジウォンは3月5日、自身のYouTubeチャンネルに「旅行中に訪れた前代未聞の事態、オム・ジウォン緊急手術」というタイトルの新しい動画を公開した。

公開された動画には、2月の日本旅行中に足首を骨折して帰国し、手術を受けたオム・ジウォンの姿が収められていた。これに先立ち所属事務所は、オム・ジウォンの負傷について「旅行中に足首を骨折し、2月16日に手術を終えた。現在は治療に専念し回復中だ」との立場を明らかにしていた。

動画冒頭でオム・ジウォンは、「記事でご覧になった方もいると思うが、新年早々、大きな事故に遭った」とし、「それでも今は無事に回復しているので心配せず、みんな健康でいてほしい」とあいさつした。

（画像＝オム・ジウォンYouTubeチャンネル）

オム・ジウォンは「旧正月の連休に合わせて日本旅行へ行ったが、水路のマンホールに靴が挟まってしまい、足が固定された状態で足首がねじれる形になった」と当時を振り返り、「その衝撃で足の骨が完全に折れた」と語った。続けて「休暇が終わってソウルに到着し、治療を受けられたのは幸いだった」と話した。

また、オム・ジウォンはリハビリの過程も公開し、「大きな骨が粉々になり、小さな骨も折れて、すべて固定した」と回復の過程に触れた。さらに「病院に入院してみて大事なことに気づいた」とし、「人生で一番大切なのは筋肉だと思う。頼もしい“筋肉スプーン”になると決心した」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）オム・ジウォン

オム・ジウォンは昨年、ドラマ『トクスリ 5兄弟をお願い！』『おつかれさま』を通じて視聴者と出会った。2作品はいずれも大きな人気を集め、オム・ジウォンは「2025 KBS演技大賞」で大賞を受賞した。

オム・ジウォンは次回作として、ドラマ『代理受験』（原題、TVING）への出演を決めている。リハビリを終えた後、撮影現場へ復帰する予定だ。

（記事提供＝OSEN）