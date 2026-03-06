【爆豪勝己 雄英高校制服 二次元化Ver.】 8月 発売予定 価格：22,000円 【ミルコ ヒーロースーツ 二次元化Ver.】 9月 発売予定 価格：29,700円

ベルファインは、フィギュア「爆豪勝己 雄英高校制服 二次元化Ver.」と「ミルコ ヒーロースーツ 二次元化Ver.」の受注受付を3月6日より開始した。価格は「爆豪勝己」が22,000円、「ミルコ」が29,700円。予約受付期間は5月14日まで。

TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、主人公「緑谷出久」の幼なじみ「爆豪勝己」と、ヒーロービルボードチャートJP現No.5のプロヒーロー「ミルコ」が、1/8スケールで立体化。アニメのワンシーンを切り取ったかのような「二次元彩色」で表現されている。

爆豪勝己 雄英高校制服 二次元化Ver.

8月 発売予定

価格：22,000円

TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、主人公「緑谷出久」の幼なじみでもあり、クラスメイトの「爆豪勝己」がパレットマスターズシリーズで登場。雄英高校の制服を着て、気怠そうに歩いて登校するシーンが再現されている。アニメのワンシーンを切り取ったかのような「二次元彩色」で表現されており、両手をポケットに入れ、鋭い眼光で歩く「かっちゃん」の姿が堪能できる。

【製品概要】

JANコード：4573629960155

スケール：1/8スケール

サイズ：全高約230mm

商品形態：1/8スケールPVC製塗装済完成品フィギュア

材質：PVC、ABS

原型製作：正村製作所

彩色製作：リペラボ

製造国：中国

ミルコ ヒーロースーツ 二次元化Ver.

9月 発売予定

価格：29,700円

TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より、ヒーロービルボードチャートJP現No.5のプロヒーロー、ラビットヒーローこと「ミルコ」のフィギュアが特別な「二次元彩色」で登場。

「兎っぽいことは兎以上にできる」という“個性”を持ち、その兎ゆずりの凄まじい脚力を活かした蹴り技で、彼女の魅力が最大限に表現されている。ミルコの勝気な表情、筋肉質の肉体美、躍動感のある白いロングヘアーなど、細部までこだわりの造形で実現。世界観を演出する専用台座が付属する。

【製品概要】

JANコード：4573629960148

スケール：1/8スケール

サイズ：全高約230mm

商品形態：1/8スケールPVC製塗装済完成品フィギュア

材質：PVC、ABS

原型製作：阿紋

彩色製作：リペラボ

製造国：中国

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会