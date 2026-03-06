【書評】『本屋の人生』／伊野尾宏之・著／本の雑誌社／1870円

【評者】武田砂鉄（フリーライター）

東京・中井にある伊野尾書店が3月31日で閉店する。開店したのは1957年。閉店する理由は「お金が回らないから」。

1999年に同書店に就職、2017年夏に父親から代表の座を継いだ著者が、店を閉じるまでを綴る。出版・書店業界以外の人に言うと驚かれるのだが、小中規模の書店には売れ筋商品が入りにくく、大手チェーンに集中しやすい。並べれば確実に売れる商品なのに入荷できないなんて、たとえばスーパーで売られている商品を想像すると異様だとわかる。徐々に改善されているものの、大きな書店ではタワーのように積み上げられている新刊が1冊も入らない、なんてことさえある。

いつのころからか、「本屋に来るお客さんの大半は目的買い」になった。本屋という空間は自分の興味や思考を揺さぶってくるが、その「目的買い」にはそれが皆無だ。「『出版不況』の根っこにはそんな環境がある」のではないか。客もスタッフも、どんどん入れ替わる。街の代謝を本屋は見つめてきた。

小規模の書店が増えており、それらの書店では店主のこだわりの本が並ぶ。「うちには良い本だけしか置かない」と、ある店主が語っているのを知り、「無理だな、とすぐ思いました」と記す。そもそも、「いい本」なんて、お店で決められるものではないだろう、と。

父の「モットーがないのがモットー」という姿勢を受け継いだ。書店哲学を述べるのではなく、ただ店を開き、本を届けた記録。「いろんな人がそれぞれに手数と時間を差し出してくれて、そのおかげで伊野尾書店は成り立っていました」とのこと。

ただそこにある本屋が少なくなってきた。いかにも、ここに本屋があります、という感じの本屋は増えている。一体、私が何を言っているのか、疑問に思った方は、是非この本を読んでほしい。とても「いい本」だ。

※週刊ポスト2026年3月13日号