綿矢りささんの最新作『グレタ・ニンプ』が話題を呼んでいる。発売されるや、ぶっ飛んだ展開と、それを文字デザインで表現した"フォント芸"についてSNSは大盛り上がり。普段本を読まない人にまで広がるその驚嘆と共感の輪の理由とは？ 歌人・作家の東直子さんはどう読んだのか？

【本の内容】

物語は、長く不妊治療をしていた妻・由依が妊娠をきっかけに外見も内面も豹変した夜から始まる。どんどん過激になっていく妻に夫の俊貴は戸惑うが……。本文では所々、由依や俊貴の言葉がさまざまな書体（フォント）や大きさで表現されている。

名手綿矢りさならではの世界、本当に面白い

パンク・ロッカーのような出で立ちの妊婦の装画に『グレタ・ニンプ』というタイトル。ぐれてしまった妊婦さんの話かしらと思いながらページをぱらぱらと開いたら、手書き風文字を含む極太の文字がところどころで叫んでいる。妊娠・出産がテーマの本としては、最も攻めた一冊だと思う。心に強く訴える文字は、劇画の手法を小説に取り入れたのだろう。とても迫力がある。

4年間の辛い不妊治療がうまくいかず、一度はあきらめたところで自然妊娠をした由依の、なみなみならぬ想いが人格をも豹変させた。それを見守る夫の視点で描かれる。この生き辛い世界で子どもをこの世に産み落とすまでの、意気込みと怒りに満ちた展開はコミカルタッチだが、切実な現実を突きつけてもいる。グレタ・トゥンベリの「グレタ」でもあった。妊娠・出産に関する固定観念に清々しく楔を打ち込む。特殊なエネルギーと逞しさを持つ人物をまざまざと見せつける名手綿矢りさならではの世界、本当に面白い。

【プロフィール】

東直子さん（歌人・作家）／短歌のほか小説やエッセイの執筆、イラストも描く。

※女性セブン2026年3月19日号