なぜパワハラ上司に「誰も反対しない」のか…あきらめムードに支配された職場に潜む「暗黙の合意」の正体

多くの会社で、今もなお横行しているパワハラ（パワーハラスメント）。そこには、「暗黙の合意」と呼ばれるものが横たわっているという。『マネジメントの原点 協働するチームを作るためのたった1つの原則』の著者、堀田創氏が、「暗黙の合意」の正体と、リーダーが知っておくべき、職場からパワハラをなくすための気づきを教える。

「暗黙の合意」が組織の変化を阻んでいる

「暗黙の合意」とは、明示的に取り決められたわけではないが、相互に“そうするだろう”と予測し合うことで維持されている、沈黙の均衡のことです。文字通り口に出さなくても「そういうものだよね」と皆が共有しているルールや認識が、それに当てはまります。

たとえば、

・トップの言うことには従わないと面倒なことになる

・この組織ではイエスマンのほうが得をする

・誰も異議を唱えないなら、自分も波風立てたくない

こうした声にならない前提が、ビジネスの現場には数多く存在します。本人たちは「積極的に承諾したつもりはない」かもしれません。けれども、無言の承認こそが暗黙の合意を支える最大の要因の1つなのです。

そして恐ろしいのは、こうした暗黙の合意がパワハラをする側とパワハラをされる側の双方で強化されてしまうことです。

上司は「俺が怒鳴っても誰も文句を言わないんだから、これでいいんだ」と受け取り、部下は「どうせ言っても聞いてもらえないんだから仕方ない」と思い込む――このすれ違いが組織全体に歪んだ安定をもたらし、変化を阻んでしまいます。

パワハラを強化する「黙認」と「同調」

パワハラや圧力といった明らかな加害が存在するとき、多くの人は「やめてほしい」「理不尽だ」と感じているはずです。にもかかわらず、なぜ誰もそれを崩そうとしないのでしょうか。そこには黙認や同調という強力な力学が作用しています。

黙認とは、「自分の意見をあえて言わずに、目を背ける」行為です。同調とは、「他のメンバーと同じ動きをとる」ことです。

私たち人間は、生存本能レベルで集団から浮きたくないという欲求を持っています。どんなに理不尽な指示や行為でも、それを指摘することで自分が集団から排斥されるかもしれないという恐怖がある以上、簡単には声を上げられません。

こうした黙認や同調が常態化すると、職場のムード自体が「仕方ないよね」「みんなやっているから」という諦めや無力感で支配されます。この状態を暗黙の合意と呼ぶのは、まさに誰も建設的な対話を行わないまま、これで良しとしてしまっているからです。

これは、社会心理学でいう集団思考（Groupthink）に近い状態であり、集団の維持を優先するあまり、現実的な判断や異論の表明が抑え込まれてしまうと言われています。

「健全な合意」では、多様な意見交換や相互理解が行われたうえで合意点が見いだされます。一方、「不健全な合意」では、上司の威圧や周囲の無関心によって生まれる黙認・同調がベースにあり、真の納得ではなく事なかれ主義の産物となります。

合意の有無ではなく「健全性」を問う

たとえ表面的に「全員で話し合った」「会議を開いて合意を取った」としても、それがメンバーを消耗させるような合意であれば、やがてチーム全体のモチベーションは失速してしまいます。

重要なのは、合意の有無そのものではなく、そこに至るプロセスや合意の質、つまり「健全性」なのです。そして合意が健全かどうかは、対話の量などではなく、心理的安全性と自律性が確保されているかで決まります。

具体的には、以下のような状態は要注意と言えます。

◎建前だけの「ハイ、了解です」

・意見を求められても「特にありません」と答える人が続出する。

・本音は明らかに不満なのに、波風を立てたくない一心で同意する。

◎トップダウンの合意に依存

・上司や経営層の一方的な発言が絶対視される。

・反論すると裏切り者扱いされる空気がある。

◎裏合意の横行

・表向きは従うふりをしながら、実際には陰口が蔓延する。

・表面と裏面で言動が食い違い、結果的に誰もリーダーを信頼しなくなる。

こうした不健全な合意の中にいると、自分自身が気づかないうちに「実は自分も合意に加担している」状況を生み出してしまいます。黙認もまた、合意なのです。

