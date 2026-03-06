俳優の竹内涼真（32）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。オフの日に訪れた場所を明かした。

同番組にゲスト出演した竹内に向けて、TBSドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で共演した女優・夏帆がVTRでコメントを寄せた。

現場での竹内について、夏帆は「撮休の日も“朝5時に起きて、日帰りで北海道に行ってきた”みたいなことをおっしゃってたり」と告白。自身の欲求に忠実な竹内の姿に「ご飯も現場とかでも“今、自分が一番食べたいものを食べたい”みたいな」といい、「そういう妥協が一切ない。凄い」と語った。

これを受けて、竹内は「仲いい方が“北海道においしいお寿司屋さんがあるよ”って。アントニオ猪木さんがずっと行ってたお寿司屋さん」と説明。「なんか行きたいなと思って、朝5時ぐらいに出て、7時ぐらいの飛行機に乗れば帰ってこれるな」と、前日に思い立ったという。

そんな行動力に、プロレス好きでもある番組MCの博多大吉は「まあ“元気があれば何でもできる”と、猪木さんはおっしゃいましたけど」と笑わせた。

その寿司店の感想を聞かれると、竹内は「やっぱりおいしかったですね」と満喫した様子。「函館に行ったんですけど空気も良くて、いい感じにリフレッシュして帰ってきました」と語っていた。