東京電力・福島第一原発の廃炉責任者がインタビューに応じ、事故から15年を経て、核燃料などが溶けて固まった燃料デブリの取り出し以外は、先が見通せる状態になったという認識を示しました。

【映像】小野明代表「かなり先が見通せるような状態に」

東京電力ホールディングの副社長でもある小野明代表は、廃炉作業の進捗について、「汚染水を処理した水は安全に海に放出されている」「使用済み燃料のプールからの取り出しも成果を上げている」などとした上で次のように述べました。

東京電力・福島第一廃炉カンパニー小野明代表「15年を総括するとデブリ以外のものに関しては、かなり先が見通せるような状態になってきたかなと思ってます」

燃料デブリをめぐっては、釣り竿式の装置で2号機から2回、合わせて0.9グラムを取り出していますが東京電力は、より広範囲で作業ができるロボットアームを夏ごろ、投入して3回目の試験的な取り出しにつなげ、原子炉格納容器の内部の調査を進めたいとしています。

「今がステージが大きく変わったタイミングだと思ってますので、今後、デブリの取り出しに向けての情報の収集、調査をしっかりやってまいりたい」

福島第一原発の1から3号機には燃料デブリが合わせて880トンあるとみられていて、東京電力は、11年後の2037年ごろから本格的に取り出したいとしています。（ANNニュース）