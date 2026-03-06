¡Ö¥·¥ï¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡¡42ºÐ¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¡¡ºÝÎ©¤ÄÈþµÓ¤ÈÍýÁÛ¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢3·î12ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ÖÈþÅªGRAND¡Ê¥°¥é¥ó¡Ë¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë½Õ¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÁý´©¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÉ½»æ¤È»ïÌÌ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¡£¡ÖÈþÅªGRAND¡×½Õ¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï3ÅÙÌÜ¡£½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥é¥ë¤Î¥ï¥ó¥È¡¼¥ó¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢Âç¿Í¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬ºÝÎ©¤ÄÈþÈ©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áý´©¤Ç¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë½Õ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥ê¥Ã¥×¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥â¡¼¥É¤ÊÉ½¾ð¤ÇÌ¥Î»¡£¤Þ¤È¤áÈ±¤ËÑÛ¤È¤·¤¿´ãº¹¤·¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÉÊ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢8¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¡£¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¾Ð´é¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î25Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¹æ¤ÎÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½á¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢È©¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Ê¤¤¤È²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â³è¤«¤»¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤éÃúÇ«¤ÊÊÝ¼¾¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥·¥ï¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¤¥¸¥ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐàÊ¡á¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤·¡¢¾Ð¤¤¥¸¥ï¤¬¤¢¤ëÉ½¾ð¤Ï10Âå¡¢20Âå¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£Éþ¤ä»þ·×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ö¥·¥ï¤â°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤â·ò¤ä¤«¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä¿©»ö¡¢ºÇ¶áÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÔ¤ßÊª¤Þ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£