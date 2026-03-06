絵本『パンどろぼう』（KADOKAWA）のイベント「パンどろぼうフェスティバル」が香川にて3月19日（木）～5月31日（日）まで開催。「パンどろぼうフェスティバル」新アトラクションや展示のアップデートが発表された。

【画像】「パンどろぼうフェスティバル」の新しいグッズ詳細

アトラクションエリアに新アトラクションと新展示が登場。「おにぎりぼうやころがし」や「とびだす”まずい”フォトスポット」などが新たに登場した。アトラクションをクリアすると素敵な景品もプレゼントされる。

新グッズのラインナップも発表された。パンどろぼうフェスティバル」は恵比寿会場、大阪会場、鹿児島会場と巡回してきた。最新情報は公式X（@pandorobo_fes）にて確認できる。

■新アトラクション・おにぎりぼうやころがしおにぎりぼうやのコマを転がして、ゴールまで移動させるアトラクション。「せいこう」のエリアへおにぎりぼうやを転がせたらクリア。

・キャラクターパネル絵本シリーズ第7弾『パンどろぼうとスイーツおうじ』までに登場したメインキャラクターたちを紹介。

・とびだす”まずい”フォトスポット“まずい”の顔をした半立体のパンどろぼうフォトスポット。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）