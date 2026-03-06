「5ヤードは確実に変わる」の声も！ 河本結らが使うキャロウェイ『クアンタム』が話題
今週から国内女子ツアーが開幕したが、使用プロが多かったのがキャロウェイの『クアンタム』ドライバーだ。その使用感を選手たちに聞いてみた。
【写真】河本結と木村彩子の『クアンタム』、ソールの鉛が長すぎる!?
フェードボールが武器の河本結が使用するのは、『クアンタム???MAX』。やや重心深度が深く、高いボール初速が売りだ。「新しいドライバーの使用感ですが、めちゃめちゃいいです！ とにかく球をしっかり『押せる』感覚があります。打感は少し柔らかめで、インパクトの瞬間にフェースが一回たわむような感じがしますね。その分、フェースに球が乗っている時間が長い気がして、ボールが滑らずに運べる感覚が強いです」その打感にゾッコンのようだ。また、「ボール初速も結構出ていますし、飛距離も伸びていると思います。実際の数値は試合で打ってみないと正確には分かりませんが、何より方向性がすごく安定したのが大きな収穫です」と、飛距離と方向性の両面に満足している様子だ。同じく『クアンタム???MAX』を使用するのが六車日那乃。こちらも柔らかい打感に惚れ込んでいる様子だ。「打感がこれまでのモデルと全然違っていて、柔らかくて重い感じなんですけど、それでも初速がすごく出るんです。柔らかい分、粘ってくれるというか……何て言うんですかね。（球がフェースに）乗っている感触が結構あるので、方向性もいいし飛んでる感じです」「実際に飛距離も5ヤード以上は確実に伸びています。ただ飛ぶだけでなく、球質そのものが重く、より遠くまで長く伸びていくようになったと感じています」と、弾道の強さを絶賛する。一方、『クアンタム???』を使用するのがドローヒッターの木村彩子。浅重心ヘッドを選んだ理由とは――。「新しいドライバーは、打った時に食いつく感じがして、飛距離も出るので凄くいい感じです。実際に飛距離も伸びていて、キャリーもそうですし、トータルで5ヤードは確実に変わる感覚があります。初速の速さもデータとしてしっかり出ていますし、体感的にもすごく感じますね。今はまだ少し調整中ではありますが、とにかく良いので、すぐにスイッチできました」以前は『???MAX』を使っていたというが、「今回使っている小型ヘッドの『クアンタム???』は、ヘッドが小ぶりでも全然やさしいですし、球がしっかりつかまるのでこれに決めました」と手応えを感じている様子だった。いずれにせよ、今季の女子ツアーは『クアンタム』旋風が吹きそうだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】河本と木村の『クアンタム』ドライバーは、ソールに鉛をタテに貼っていた！
